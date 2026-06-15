به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی حیدری شب گذشته در یکصد و بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با حضور هیئت سرمایه‌گذاری خارجی، از آمادگی این سازمان برای تسهیل فرآیند احداث شهرک سرمایه‌گذاری خارجی در قزوین خبر داد.

حیدری با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعتی استان قزوین گفت: سهم بخش صنعت در این استان 55 درصد است که این شاخص بسیار بالاتر از میانگین 30 درصدی کشوری قرار دارد و همین موضوع، قزوین را به گزینه‌ای ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کرده است.

وی با استقبال از پیشنهاد ایجاد شهرک‌های اختصاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی در قزوین، خاطرنشان کرد: سازمان سرمایه‌گذاری آماده است ضمن تعیین شهرک‌های صنعتی ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، امتیازات و تسهیلات ویژه‌ای برای متقاضیان در نظر بگیرد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از تفویض کامل اختیارات مربوط به اقامت سرمایه‌گذاران خارجی به استان‌ها خبر داد و تأکید کرد: اصراری به پیگیری این امور در مرکز نداریم و صفر تا صد صدور مجوز اقامت سرمایه‌گذاران خارجی باید در خود استان انجام شود.

حیدری با بیان اینکه کشور در شرایط خاص اقتصادی و به نوعی در وضعیت جنگی قرار دارد، تصریح کرد: سازمان سرمایه‌گذاری با پیگیری امور شرکت‌های دارای سهامدار خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاران، تلاش می‌کند در فضای بروکراتیک موجود، امنیت و ثبات لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.

وی به تسهیل تأمین مالی پروژه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: 300 طرح کلیدی و پیشران در سطح کشور شناسایی و در سامانه بارگذاری شده است و برای 20 طرح اولویت‌دار، سازوکارهایی همچون بهره‌مندی از منابع مالی صندوق‌ها و اوراق ارزی پیش‌بینی شده است.

در پایان این نشست مقرر شد، تفاهم‌نامه‌های اجرایی ایجاد شهرک‌های اختصاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی در قزوین منعقد شود. همچنین مشکلات شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی به صورت ویژه در چندین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشکیل کارگروهی با حضور نهادهای اجرایی استان و محوریت اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی، از دیگر تصمیمات مهم این نشست بود.

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