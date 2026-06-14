خسارت 37 هزار میلیارد ریالی جنگ به فضاهای آموزشی کشور / به 1507 فضای آموزشی آسیب وارد شد

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان جنوبی، افزود: فاجعه حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، یکی از تلخ‌ترین حملات دشمنان به فضاهای آموزشی کشور بود که جنایتی هولناک و کم‌سابقه محسوب می‌شود. جنایت فوق در این مدرسه که آگاهانه علیه دانش‌آموزان انجام شد، برای شکست آمریکا و سرنگونی رژیم صهیونیستی کافی است. ستادی ویژه با 8 محور و 6 کارگروه در دولت برای پیگیری ابعاد این واقعه تشکیل شده است.

وی ادامه داد: اما با این حال نهضت توسعه عدالت آموزشی حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی نیز متوقف نشد. دولت چهاردهم حتی در شرایطی که شهرها زیر بمباران موشکی قرار داشت، لحظه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم درنگ نکرده است. در این راستا تلاش کردیم در کنار پشتیبانی از جبهه و جنگ، جریان آموزش و نهضت مدرسه‌سازی را با قوت پیش ببریم. ایجاد مجتمع‌های آموزشی استاندارد در مناطق محروم و شهرک‌های جدید، گواهی بر این ادعا است.

خدمت به شهروندان در صدر اولویت‌های کشور قرار دارد

وزیر آموزش و پرورش به آمار شگفت‌انگیز مشارکت مردمی در امر مدرسه‌سازی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: میزان کمک‌های خیرین از 110 هزار میلیارد ریال در سال 1403، به بیش از 285 هزار میلیارد ریال در سال 1404 رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بی‌نظیر مردمی‌سازی در نظام تعلیم و تربیت است. از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 50 هزار میلیاد ریال توسط خیرین جذب شده است. خدمت به شهروندان در صدر اولویت‌های کشور قرار دارد.

کاظمی به تبیین فعالیت‌های فرهنگی در دوران جنگ تحمیلی به ویژه جنگ‌های اخیر پرداخته و در این رابطه تصریح کرد: مأموریت اصلی وزارت آموزش و پرورش در ایام جنگ، پشتیبانی از «میدان» و «خیابان» بود. بر این اساس فعالیت‌های پرورشی را در 5 عرصه و 8 محور، متمرکز کردیم تا هر کلاس درس به یک پایگاه فرهنگی برای بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان تبدیل شود. موضوعی که با جدیت به آن پرداخته شد تا دانش‌آموزان در مسیر آن قرار گیرند.

وی به حوادث سال 1404 و آغاز سال 1405 اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: وظیفه وزارت آموزش و پرورش انتقال درست این وقایع تاریخی خصوصاً جنگ‌های تحمیلی اخیر به نسل‌های آینده است. بر این اساس از ظرفیت کتاب‌های درسی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان و معرفی الگوهای ایثار و شهادت استفاده حداکثری خواهد شد تا دانش‌آموزان بصیرت و آگاهی بیشتری نسبت به وقایع مذکور داشته باشند.

آموزش و پرورش در یک نبرد دشوار قرار دارد

وزیر آموزش و پرورش به دشواری‌های موجود در جریان آموزش‌های غیرحضوری و آنلاین اشاره داشته و تأکید کرد: آموزش و پرورش در یک نبرد دشوار قرار دارد و همکاران این مجموعه برای استمرار جریان یادگیری، سختی‌های بسیاری را متحمل شده‌اند. باید در نظر داشت که هیچ جایگزینی برای آموزش حضوری وجود ندارد. علیرغم تصور برخی از اشخاص، تدریس در فضای مجازی برای معلمان به مراتب دشوارتر و پرزحمت‌تر از کلاس‌های حضوری است.

کاظمی به اقدامات انجام شده برای کاهش آسیب‌های ناشی از آموزش‌های غیرحضوری و آنلاین اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: اگرچه تعطیلی آموزش حضوری آسیب‌های جدی به همراه دارد، اما در این راستا تلاش شده است با ارتباط مستمر مسئولان مدارس، معلمان و اولیاء دانش‌آموزان، فضای آرامی برای خانواده‌ها ایجاد شود. با این حال، به دلیل چالش‌های متعدد و ملاحظات موجود، امکان برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری در مقطع فعلی مهیا نشد.

وی به برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش در 6 محور اصلی اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: برای جلوگیری از توقف روند فرایند آموزش‌ها، 3 سناریوی عملیاتی در این وزارتخانه اجرایی شد. نخست تمرکز بر شبکه شاد به عنوان مدرسه مجازی، دوم راه‌اندازی مدرسه تلویزیونی ایران با همکاری رسانه ملی برای دانش‌آموزان فاقد تجهیزات هوشمند و سوم تولید و توزیع درسنامه‌های آموزشی به صورت چهره‌به‌چهره برای مناطق فاقد پوشش شبکه‌ای بود.

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش استرس دانش‌آموزان

وزیر آموزش و پرورش به مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش استرس دانش‌آموزان اشاره کرده و گفت: با هدف اجرای عدالت آموزشی و کاهش فشار بر داوطلبان و دانش‌آموزان، اقداماتی نظیر «مثبت کردن تأثیر معدل در پایه یازدهم» و «کاهش تعداد دروس امتحانات نهایی» به همراه طرح‌های ترمیم معدل در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. مواردی که با اجرای آنها تلاش خواهد شد تا استرس دانش‌آموزان تا حد امکان کاهش یابد.

کاظمی به تغییر در تقویم امتحانات نهایی به دلیل شهادت رهبر معظم انقلاب و مراسم تشییع و تدفین ایشان اشاره داشته و در این رابطه افزود: با توجه به برگزاری مراسم تشییع، تدفین و همچنین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها در این آیین سوگواری ملی، امتحانات نهایی پایان سال تحصیلی 405-1404 با یک هفته تأخیر برگزار می‌شود و به صورت رسمی از 21 تیر ماه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: خون مظلومانه رهبر شهید، فرماندهان شهید و مردم بی‌دفاع، ضامن سقوط دشمنان کشور خواهد بود و انتقام این تجاوزات قطعاً از دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی گرفته می‌شود. تیم‌های ویژه برای بازنگری در محتواهای آموزشی تشکیل شده است و در این راستا زندگی و مجاهدت‌های رهبر شهید، فرماندهان مقاومت و شهدای مظلوم جنایت مدرسه شجره طیبه میناب، با روایتی دقیق و تبیینی، در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان گنجانده می‌شود.

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