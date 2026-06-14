اجرای عملیات انهدام مهمات عملنکرده دشمنان در شهرستان بندرعباس روز دوشنبه 25 خرداد
روابطعمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای به انهدام مهمات عملنکرده اشاره داشته و اعلام کرد: عملیات انهدام مهمات عملنکرده دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی فردا دوشنبه 25 خرداد ماه در محدوده شهرستان بندرعباس اجرایی میشود.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه عنوان شده است: این عملیات انهدام مهمات عملنکرده مربوط به جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان بوده که در بازه زمانی ساعت 8 صبح تا حوالی عصر فردا دوشنبه 25 خرداد ماه توسط تیم تخصصی چک و خنثی سپاه استان هرمزگان منهدم میشود.
در اطلاعیه روابطعمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان به شنیده شدن صداهای احتمالی انفجار اشاره شده و آمده است: شنیده شدن صداهای احتمالی انفجار در شهرستان بندرعباس ناشی از عملیات فنی انهدام مهمات عملنکرده بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نخواهند داشت.
در اطلاعیه فوق ذکر شده است: در هفتههای اخیر چند مرحله عملیات مشابه در نقاط مختلف استان هرمزگان انجام شده است. این اقدامات در چارچوب برنامههای دورهای پاکسازی و ایمنسازی مناطق نظامی و پیرامونی انجام میشود تا از هرگونه خطر احتمالی برای شهروندان جلوگیری گردد.