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مرکز اورژانس استان مازندران اعلام کرد:

غرق شدن یک جوان 25 ساله اهل شهرستان قائم‌شهر در آب‌بندان

غرق شدن یک جوان 25 ساله اهل شهرستان قائم‌شهر در آب‌بندان
کد خبر : 1799009
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مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای به حادثه غرق‌شدگی در این استان اشاره داشته و اعلام کرد: یک جوان 25 ساله در آب‌بندانی در شهرستان قائم‌شهر غرق شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه غرق‌شدگی به مرکز ارتباطات اورژانس مازندارن اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیم اورژانس شهرستان قائمشهر به محل حادثه واقع در روستای «وسطی‌کلا» از توابع شهرستان قائمشهر اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه یک مرد 25 ساله در یک آب‌بندان غرق شده بود. این جوان پس از خروج از آب توسط نیروهای امدادی و بررسی‌های تیم اورژانس اعزامی فاقد هرگونه علائم حیاتی بوده و اقدامات تیم اورژانس در داخل آمبولانس و مرکز درمانی بی‌ثمر بود.

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