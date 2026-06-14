به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه غرق‌شدگی به مرکز ارتباطات اورژانس مازندارن اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیم اورژانس شهرستان قائمشهر به محل حادثه واقع در روستای «وسطی‌کلا» از توابع شهرستان قائمشهر اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه یک مرد 25 ساله در یک آب‌بندان غرق شده بود. این جوان پس از خروج از آب توسط نیروهای امدادی و بررسی‌های تیم اورژانس اعزامی فاقد هرگونه علائم حیاتی بوده و اقدامات تیم اورژانس در داخل آمبولانس و مرکز درمانی بی‌ثمر بود.

انتهای پیام/