رضا رحمانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نتایج برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای جذب سرمایه را مهم‌ترین ثمره این رویداد طی یک سال گذشته عنوان کرد و گفت: مسیر توسعه استان با فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران وارد مرحله جدیدی شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۸۴۵ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی و آماده ارائه شده بود، افزود: این تعداد در سال جاری به یک‌هزار و ۱۰۰ فرصت افزایش یافته که نشان‌دهنده حرکت استان به سمت برنامه‌ریزی هدفمند برای جذب سرمایه است.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه سرمایه‌گذاری در سراسر استان اظهار کرد: توسعه نباید محدود به چند شهر باشد و لازم است تمامی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی از مزایای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال بهره‌مند شوند.

رحمانی از اعلام آمادگی سرمایه‌گذارانی از کشورهای ترکیه، عراق، آلمان و منطقه قفقاز برای حضور در استان خبر داد و گفت: معرفی آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از استان‌های امن کشور، مهم‌ترین دستاورد همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوده و زمینه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و تأثیر تحولات اخیر بر فضای اقتصادی افزود: همزمانی جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات پس از آن، همچنین تنش‌های منطقه‌ای، روند سرمایه‌گذاری در استان را با چالش‌هایی مواجه کرد اما با اقدامات انجام‌شده، بخش مهمی از این موانع مدیریت و برطرف شد.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری به یک نسخه تحول‌ساز برای اقتصاد استان تبدیل شده و امروز شرایط متفاوتی نسبت به گذشته در استان شکل گرفته است.

رحمانی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: بخشی از این وضعیت ناشی از نبود هماهنگی و همراهی کافی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیران بوده اما امروز با تقویت روحیه امید و تغییر نگاه مدیریتی، استان در مسیر عبور از این شرایط قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی گفت: برخورداری از مرزهای بین‌المللی، فرصت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی برای استان ایجاد کرده است.

استاندار همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: با وجود توانمندی‌های مغفول‌مانده در این بخش، به دلیل شرایط خاص دریاچه ارومیه و مخاطرات زیست‌محیطی، در توسعه صنایع آب‌بر ملاحظات و حساسیت‌های ویژه‌ای وجود دارد.

رحمانی سرمایه انسانی و سرمایه مادی را مهم‌ترین پشتوانه هر سرزمین دانست و افزود: در سال‌های گذشته مهاجرت نیروی انسانی و خروج سرمایه از مهم‌ترین چالش‌های استان بود اما با سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، روند بهبود در این دو حوزه آغاز شده است.

وی در پایان گفت: طی یک سال گذشته ۹۲ میلیون دلار تجارت از طریق کولبری در استان انجام شده و همچنین ۲۱۲ همت سرمایه‌گذاری در استان به مرحله انعقاد تفاهم‌نامه رسیده است.

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