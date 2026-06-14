مشارکت بیش از ۲۴ هزار دانش آموز فارسی در پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»

به گزارش ایلنا، محسن کلاری در نشست مشترک با مدیران شرکت های توزیع برق استان و شیراز، اظهار کرد: در بحث مصرف انرژی باید متناسب با شرایط حاکم کار کرد بنابراین ما کاملاً آماده هستیم تا در این زمینه با شرکت های توزیع برق همکاری کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: در اجرای پویش «۲۵درجه؛ قرار همدلی»، ما تنها به اطلاع رسانی بسنده نمی کنیم بلکه برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی تلاش خواهیم کرد.

کلاری تصریح کرد: در کمتر از حدود دو هفته از اجرای مرحله اول پویش «۲۵درجه؛ قرار همدلی» شاهد مشارکت بیش از ۲۴ هزار دانش آموز فارسی در این پویش هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: با توجه به اهمیت آزمون ها، باید به گونه ای عمل کنیم که در هنگام برگزاری امتحانات هیچ مشکلی پیش نیاید وباید از تمام ظرفیت ها در تجهیز حوزه های امتحانی بهره مند شویم

کلاری بااشاره به اینکه در خصوص فرهنگ سازی استفاده بهینه از انرژی برق با بهره گیری از همه ظرفیت ها، تمام قد پای کار هستیم گفت: باید اجرای پویش ها به گونه ای باشد که نتایج آن ملموس باشد و ما شاهد تحقق این فرهنگ سازی در سطح جامعه باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: در سال قبل دراستان با تعامل خوبی مابین آموزش وپرورش وشرکت های توزیع برق به گونه ای عمل شد که در زمان امتحانات با قطعی برق وجود نداشت و از این لحاظ الگویی برای سایر استان ها هستیم.

کلاری اضافه کرد:البته امسال پروتکل هایی باید در مصرف برق در حوزه های امتحانی اجرایی شود تا با مشکل قطعی برق مواجه نشویم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس هم بااشاره به اینکه بازدید از حوزه های امتحانی قبل از آغاز آزمون ضروری است و مدیریت مصرف انرژی در این مراکز بسیار مهم است اظهار کرد: ضروری است قبل از برگزاری آزمون ها، سیستم های برق وهمچنین سرمایشی حوزه های اجرایی آزمون، تست شود تا در صورت عیب و ایراد داشتن آن را رفع کنند.

حمیدرضا جلایر پیشنهاد داد در راستای تجهیز مطمئن تر حوزه های برگزاری آزمون، این مکان ها، دارای مولد برق اضطراری باشند و تولید برق خورشیدی در مدارسی که دارای شرایط لازم باشند نیز پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس همچنین با اشاره به اینکه همکاران ما در اتفاقات برق سراسر استان کاملا آماده همکاری در برگزاری امتحانات هستند. تصریح کرد:در زمان برگزاری آزمون ها، معمولاً خانواده ها نگرانی های خاصی دارند که تلاش خواهیم کرد با همکاری وتعامل با آموزش و پرورش در خصوص برق هیچ نگارنی نداشته باشند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز هم اظهار کرد: برای استفاده بهینه در مصرف انرژی نیازمند آموزش های متناسب هستیم در بسیاری از موارد مصرف ما در انرژی بیش از سه برابر استانداردهای جهانی است.

احمد رضاخسروی افزود: سرویس دوره ای وسایل برقی بسیار مهم است و می شود به دانش آموزان آموزش داد تا این مهم را به والدین خود یادآوری کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: آموزش استفاده صحیح از انرژی به ویژه برق، موضوع بسیار مهمی است و ما می توانیم در این زمینه به صورت مشترک با آموزش و پرورش کار کنیم.

وی گفت: آموزش در کودکی باعث می شود تا همواره آموزه ها در ذهن افراد نهادینه شود چرا که در بزرگسالی این آموزه چنان که باید موثر نیست.

خسروی خاطرنشان کرد: همکاری دو دستگاه می تواند به فرهنگ سازی در زمینه مصرف انرژی به شکل مفید و موثری باشد.

شایان ذکر است: در این نشست، از پوستر اجرای مرحله دوم پویش مدیریت مصرف «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» درفارس رو نمایی شد.