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حمل ۶ میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای فارس

حمل ۶ میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای فارس
کد خبر : 1798897
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رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس با تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از رشد شاخص‌های کلیدی در این حوزه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سلمان رئیسی اظهار داشت: در بازه زمانی دو ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد ۴۵۳ هزار و ۹۳۹ فقره بارنامه در استان فارس صادر شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیانگر رشد ۱۱ درصدی است.

وی با اشاره به حجم کالاهای جابه‌جا شده توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس، افزود: طی همین مدت، حدود ۶ میلیون تن کالا توسط ناوگان این استان حمل شده است که این میزان نیز نسبت به سال گذشته، ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس با اشاره به اهمیت جلوگیری از فرار بار و صدور بارنامه توسط صاحبان کالا، تاکید کرد: تشدید نظارت‌ها و کنترل‌های دروازه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی فرآیند حمل‌ونقل کالا، شفاف‌سازی عملکرد ناوگان باری و جلوگیری از تخلفات احتمالی در این حوزه داشته باشد که با برنامه ریزی در هر شهرستان به دنبال احقاق این امر مهم هستیم.

 

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