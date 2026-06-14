میزبانی از همایش پیرغلامان حسینی باید شایسته باشد/لزوم مشارکت حد اکثری هیات های مذهبی در تجمعات شبانه و رویداد های فرهنگی

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در جلسه هماهنگی آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی در استان، هیأت‌های مذهبی را از ارکان مهم اجتماعی و فرهنگی دانسته و افزود: این هیأت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌اند و امروز نیز باید در تمامی مناسبت‌ها و رویدادهای فرهنگی حضوری فعال و سازمان‌یافته داشته باشند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم ساماندهی و تقویت هیأت‌های مذهبی، خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت در برنامه‌هایی همچون تجمع‌های شبانه و رویدادهای بزرگ فرهنگی ضروری بوده و باید با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت حداکثری آنان جلب شود.

رحمانی همچنین با اشاره به تعیین آرم و شعار این همایش، خواستار آغاز به‌موقع اقدامات اجرایی شده و اضافه کرد: همانند پیاده‌روی اربعین در مرز تمرچین، باید از ظرفیت همه اقوام و گروه‌های مردمی برای میزبانی شایسته این رویداد بهره گرفت.

وی در پایان با تأکید بر نقش محوری نماینده ولی‌فقیه در استان در هدایت برنامه‌های فرهنگی، افزود: اجرای برنامه‌ها باید در راستای تقویت وحدت ملی و جذب حداکثری مردم باشد.

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