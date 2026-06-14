به گزارش ایلنا، ارسلان شکری با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری و ترانزیتی در پایانه‌های مرزی استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت راهبردی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با اروپا، ترکیه و عراق، سهم مهمی در جابه‌جایی کالا و توسعه تجارت بین‌المللی کشور دارد.

وی افزود: طی سه‌ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۹ هزار و ۲۴۴ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که از این میزان، ۱۹ هزار و ۵۳۷ دستگاه مربوط به ترانزیت ورودی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد ناوگان ترانزیت خروجی به ۹ هزار و ۷۰۷ دستگاه رسیده که رشد ۸۶ درصدی را ثبت کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به حجم کالای جابه‌جا شده از مرزهای استان گفت: در این بازه زمانی، ۶۴۹ هزار و ۳۰۱ تن کالای ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان عبور کرده که شامل ۴۲۷ هزار و ۹۷۹ تن ترانزیت ورودی و ۲۲۱ هزار و ۳۲۲ تن ترانزیت خروجی بوده است؛ آماری که به ترتیب رشد ۲۷۹ و ۱۰۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

شکری ادامه داد: پایانه مرزی بازرگان همچنان بیشترین سهم ترانزیت استان را در اختیار دارد و با ثبت ۱۷ هزار و ۸۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی، جایگاه خود را به‌عنوان مهم‌ترین دروازه زمینی ایران به اروپا حفظ کرده است.

وی افزود: پایانه مرزی پلدشت نیز با ثبت ۵ هزار و ۷۱ دستگاه ناوگان ترانزیتی در رتبه دوم قرار گرفته و به واسطه موقعیت خود در مسیر مبادلات با کشورهای حوزه قفقاز، ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت منطقه‌ای دارد.

به گفته وی، پایانه مرزی تمرچین نیز با ثبت ۴ هزار و ۱۷۷ دستگاه ناوگان ترانزیتی، یکی از مسیرهای مهم صادراتی کشور محسوب می‌شود و نقش مؤثری در توسعه مبادلات با اقلیم کردستان عراق ایفا می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به عملکرد پایانه مرزی سرو اظهار کرد: این پایانه با ثبت ۲ هزار و ۹۱۶ دستگاه ناوگان ترانزیتی و جابه‌جایی ۶۶ هزار و ۹۴۶ تن کالا در بخش صادرات، از مرزهای فعال و اثرگذار کشور در حوزه تجارت خارجی به شمار می‌رود.

شکری در پایان تأکید کرد: بهره‌مندی آذربایجان‌غربی از چندین پایانه مرزی فعال، دسترسی به بازار کشورهای همسایه، قرارگیری در مسیر کریدورهای بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زمینه تبدیل استان به یکی از قطب‌های اصلی ترانزیت و تجارت کشور را فراهم کرده است.

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