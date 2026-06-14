عبور ترانزیت از مرزهای آذربایجانغربی شتاب گرفت/ثبت تردد نزدیک به ۳۰ هزار ناوگان در سه ماهه نخست سال
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از ثبت رشد قابل توجه در شاخصهای ترانزیتی استان خبر داد و گفت: در سهماهه نخست سال جاری نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانههای مرزی استان تردد کردهاند.
به گزارش ایلنا، ارسلان شکری با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری و ترانزیتی در پایانههای مرزی استان اظهار کرد: آذربایجانغربی به دلیل موقعیت راهبردی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با اروپا، ترکیه و عراق، سهم مهمی در جابهجایی کالا و توسعه تجارت بینالمللی کشور دارد.
وی افزود: طی سهماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۹ هزار و ۲۴۴ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانههای مرزی استان تردد کردهاند که از این میزان، ۱۹ هزار و ۵۳۷ دستگاه مربوط به ترانزیت ورودی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴۵ درصدی را نشان میدهد. همچنین تعداد ناوگان ترانزیت خروجی به ۹ هزار و ۷۰۷ دستگاه رسیده که رشد ۸۶ درصدی را ثبت کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به حجم کالای جابهجا شده از مرزهای استان گفت: در این بازه زمانی، ۶۴۹ هزار و ۳۰۱ تن کالای ترانزیتی از پایانههای مرزی استان عبور کرده که شامل ۴۲۷ هزار و ۹۷۹ تن ترانزیت ورودی و ۲۲۱ هزار و ۳۲۲ تن ترانزیت خروجی بوده است؛ آماری که به ترتیب رشد ۲۷۹ و ۱۰۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
شکری ادامه داد: پایانه مرزی بازرگان همچنان بیشترین سهم ترانزیت استان را در اختیار دارد و با ثبت ۱۷ هزار و ۸۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی، جایگاه خود را بهعنوان مهمترین دروازه زمینی ایران به اروپا حفظ کرده است.
وی افزود: پایانه مرزی پلدشت نیز با ثبت ۵ هزار و ۷۱ دستگاه ناوگان ترانزیتی در رتبه دوم قرار گرفته و به واسطه موقعیت خود در مسیر مبادلات با کشورهای حوزه قفقاز، ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت منطقهای دارد.
به گفته وی، پایانه مرزی تمرچین نیز با ثبت ۴ هزار و ۱۷۷ دستگاه ناوگان ترانزیتی، یکی از مسیرهای مهم صادراتی کشور محسوب میشود و نقش مؤثری در توسعه مبادلات با اقلیم کردستان عراق ایفا میکند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین با اشاره به عملکرد پایانه مرزی سرو اظهار کرد: این پایانه با ثبت ۲ هزار و ۹۱۶ دستگاه ناوگان ترانزیتی و جابهجایی ۶۶ هزار و ۹۴۶ تن کالا در بخش صادرات، از مرزهای فعال و اثرگذار کشور در حوزه تجارت خارجی به شمار میرود.
شکری در پایان تأکید کرد: بهرهمندی آذربایجانغربی از چندین پایانه مرزی فعال، دسترسی به بازار کشورهای همسایه، قرارگیری در مسیر کریدورهای بینالمللی و توسعه زیرساختهای حملونقل، زمینه تبدیل استان به یکی از قطبهای اصلی ترانزیت و تجارت کشور را فراهم کرده است.