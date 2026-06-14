به گزارش ایلنا از همدان؛ طاهر شه‌حامد ظهر امروز در حاشیه افتتاح کلینیک دندانپزشکی آوید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین برنامه سفر کاری امروز به همدان، افتتاح کلینیک دندانپزشکی آوید بود که با حضور چهار دندانپزشک فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه علاوه بر اشتغال مستقیم چهار دندانپزشک، برای ۱۰ نفر از نیروهای اجرایی نیز فرصت شغلی ایجاد کرده است گفت: برای راه‌اندازی این مرکز درمانی، ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد از سوی صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده و این واحد اکنون به بهره‌برداری رسیده است.

عضو هیأت‌مدیره صندوق کارآفرینی امید کشور با اشاره به ادامه برنامه‌های بازدید و افتتاح طرح‌های اقتصادی در استان همدان و سایر شهرستان‌ها گفت: بازدید از طرح‌های مختلف تولیدی و خدماتی در دستور کار سفر قرار دارد و این برنامه‌ها طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.

وی عنوان کرد: این کلینیک دندانپزشکی در قالب تفاهم‌نامه تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موفق به دریافت تسهیلات شده است، این طرح با سرمایه‌گذاری ۴۴ میلیارد ریالی، دریافت تسهیلات ۴۰ میلیارد ریالی، دوره تنفس ۶ ماهه و بازپرداخت ۳۶ قسطی، زمینه اشتغال ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

شه‌حامد گفت: همچنین در جریان این سفر، از شرکت «گوشت کالا هگمتان» فعال در حوزه بسته‌بندی گوشت قرمز و سفید بازدید شد که این طرح در چارچوب تفاهم‌نامه تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ میان صندوق کارآفرینی امید و وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده است.

وی افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی و دریافت ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد، برای ۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و این تسهیلات دارای ۶ ماه دوره تنفس و ۵۴ قسط بازپرداخت است.عضو هیأت‌مدیره صندوق کارآفرینی امید کشور در بخش دیگر برنامه‌ها، با اشاره به طرح‌های مشمول تفاهم‌نامه «طلوع ۱۴۰۴» گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، سه فقره تسهیلات به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده که با سپرده‌گذاری ۷۰ میلیارد ریالی، نرخ سود ۱۶ درصد و بازپرداخت سالانه، زمینه اشتغال ۱۲ نفر را فراهم کرده است.

وی به بازدید از شرکت «راه‌ساز ماشین الوند» از دیگر برنامه‌های این سفر اشاره کرد و افزود: این واحد تولیدی در زمینه تولید بطری‌های پلاستیکی فعالیت دارد و در قالب تفاهم‌نامه «تصکا» سال ۱۴۰۰ از ۵۹ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۶ درصد بهره‌مند شده است.

شه‌حامد خاطرنشان کرد: این طرح دارای ۶ ماه دوره مشارکت و ۶ ماه دوره راه‌اندازی بوده و بازپرداخت آن در ۳۶ قسط انجام می‌شود و بر اساس آمار بیمه تأمین اجتماعی، این واحد برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی به آیین رونمایی تاکسی‌ون‌ها و اتوبوس‌های جدید شهرداری طی روز گذشته با حمایت صندوق کارآفرینی امید اشاره کرد و گفت: حمایت از طرح‌های تولیدی، خدماتی و اشتغال‌آفرین در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، از اولویت‌های اصلی صندوق کارآفرینی امید به شمار می‌رود.

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