به گزارش ایلنا ازهمدان، حمزه خانجانی افشار در آیین بهره برداری از گلخانه سبزی و صیفی افزود: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان با هدف مدیریت مصرف آب، افزایش بهره‌وری و تقویت حضور در بازارهای صادراتی با جدیت دنبال می‌شود و در همین راستا، صادرات بیش از ۴۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای برای سال جاری هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این تولیدات شامل فلفل دلمه‌ای رنگی، گوجه‌فرنگی، خیار و سایر محصولات سبزی و صیفی است که با توجه به کیفیت مطلوب، ظرفیت مناسبی برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد از مجموع تولیدات گلخانه‌ای استان برای صادرات برنامه‌ریزی شده و این روند می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزآوری، رونق تولید و حمایت از فعالان بخش کشاورزی ایفا کند.

خانجانی افشار با اشاره به توسعه زیرساخت‌های این بخش تصریح کرد: هم‌اکنون 312 هکتار گلخانه فعال در استان وجود دارد که بخشی از آن در قالب شهرک‌های گلخانه‌ای دولتی و خصوصی ساماندهی شده است و توسعه این زیرساخت‌ها زمینه لازم برای افزایش تولید، بهبود کیفیت محصولات و تسهیل فرآیند صادرات را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: حرکت به سمت کشاورزی گلخانه‌ای، یکی از راهبردهای اصلی استان برای عبور از شیوه‌های سنتی و مقابله با محدودیت منابع آبی است، چرا که توسعه گلخانه‌ها علاوه بر کاهش مصرف آب، موجب افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید محصولات بازارپسند می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر لزوم پایداری تولید گفت: جهاد کشاورزی استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز را به‌صورت جدی دنبال می‌کند تا بستر لازم برای افزایش صادرات و تقویت جایگاه همدان در حوزه تولیدات گلخانه‌ای فراهم شود.

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