رئیس جهاد کشاورزی همدان:
صادرات ۴۰ هزار تن محصولات گلخانهای استان هدفگذاری شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: با فعالیت 750 واحد گلخانهای و تولید سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن محصول، امسال صادرات بیش از ۴۰ هزار تن از تولیدات گلخانهای این استان هدفگذاری شده است.
به گزارش ایلنا ازهمدان، حمزه خانجانی افشار در آیین بهره برداری از گلخانه سبزی و صیفی افزود: توسعه کشتهای گلخانهای در استان با هدف مدیریت مصرف آب، افزایش بهرهوری و تقویت حضور در بازارهای صادراتی با جدیت دنبال میشود و در همین راستا، صادرات بیش از ۴۰ هزار تن محصولات گلخانهای برای سال جاری هدفگذاری شده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این تولیدات شامل فلفل دلمهای رنگی، گوجهفرنگی، خیار و سایر محصولات سبزی و صیفی است که با توجه به کیفیت مطلوب، ظرفیت مناسبی برای حضور در بازارهای بینالمللی دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد از مجموع تولیدات گلخانهای استان برای صادرات برنامهریزی شده و این روند میتواند نقش مهمی در افزایش ارزآوری، رونق تولید و حمایت از فعالان بخش کشاورزی ایفا کند.
خانجانی افشار با اشاره به توسعه زیرساختهای این بخش تصریح کرد: هماکنون 312 هکتار گلخانه فعال در استان وجود دارد که بخشی از آن در قالب شهرکهای گلخانهای دولتی و خصوصی ساماندهی شده است و توسعه این زیرساختها زمینه لازم برای افزایش تولید، بهبود کیفیت محصولات و تسهیل فرآیند صادرات را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: حرکت به سمت کشاورزی گلخانهای، یکی از راهبردهای اصلی استان برای عبور از شیوههای سنتی و مقابله با محدودیت منابع آبی است، چرا که توسعه گلخانهها علاوه بر کاهش مصرف آب، موجب افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید محصولات بازارپسند میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر لزوم پایداری تولید گفت: جهاد کشاورزی استان با همکاری دستگاههای مرتبط، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زیرساختهای مورد نیاز را بهصورت جدی دنبال میکند تا بستر لازم برای افزایش صادرات و تقویت جایگاه همدان در حوزه تولیدات گلخانهای فراهم شود.