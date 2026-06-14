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سهم ۹۶.۵ درصدی مالیات از درآمدهای آذربایجان شرقی

سهم ۹۶.۵ درصدی مالیات از درآمدهای آذربایجان شرقی
کد خبر : 1798857
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: از مجموع ۶۳.۵۵ همت درآمد عمومی و اختصاصی پیش‌بینی‌شده برای استان، ۹۶.۵ درصد از محل مالیات تأمین می‌شود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حیدر فتح‌زاده روز یکشنبه در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان اظهار کرد: مجموع مالیات پیش‌بینی‌شده برای استان‌های کشور ۲ هزار و ۶۳۷ همت است که سهم آذربایجان شرقی از این میزان ۲.۳ درصد تعیین شده است.

وی با اشاره به مجموع درآمد ۲ هزار و ۷۲۲ همتی استان‌های کشور افزود: ۵۱ درصد از این رقم مربوط به استان تهران است.

فتح‌زاده با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ دچار آسیب شده‌اند، گفت: اختلال در زنجیره تکمیل ارزش افزوده، به‌ویژه در صنایع فولادی، تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی در استان تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با آسیب‌شناسی علل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۴، راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود ارائه دهند.

در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله مقایسه درآمدهای مصوب استانی در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ و بررسی عملکرد منابع استانی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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