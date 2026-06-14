صدای انفجار در سردرود ناشی از انهدام مهمات باقیمانده جنگ رمضان است
ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: صدای انفجاری که دقایقی پیش در منطقه سردرود و اطراف آن شنیده شد، مربوط به انهدام مهمات عملنکرده باقیمانده از دوران جنگ رمضان است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه روز یکشنبه این ادارهکل آمده است: با توجه به شناسایی و پاکسازی مهمات بهجامانده از سالهای دفاع مقدس در برخی نقاط، عملیات خنثیسازی و انهدام این مهمات بهصورت کنترلشده در حال انجام است و صدای شنیدهشده در سردرود نیز در همین چارچوب بوده است.
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: احتمال شنیده شدن صدای انفجار ناشی از انهدام سایر مهمات باقیمانده در بعدازظهر امروز یکشنبه ۲۴ خرداد نیز وجود دارد.
ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از همراهی مردم، از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کرده و اخبار و اطلاعات مربوطه را تنها از مجاری رسمی دنبال کنند.
گفتنی است عملیات پاکسازی و امحای مهمات بهجامانده از جنگ تحمیلی سوم بهمنظور تأمین ایمنی ساکنان مناطق مختلف استان بهصورت مستمر در حال اجراست.