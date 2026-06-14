فرماندار گیلانغرب خبر داد؛
آغاز طرح ساماندهی و آمادهسازی پایانه مرزی سومار برای میزبانی از زائران اربعین
فرماندار گیلانغرب از اجرای طرح جامع ساماندهی و آمادهسازی پایانه مرزی سومار خبر داد و گفت: مجموعهای از اقدامات عمرانی، خدماتی و زیرساختی با هدف ارتقای سطح خدماترسانی و فراهمسازی شرایط مناسب برای تردد ایمن و روان زائران اربعین حسینی در این گذرگاه مرزی در حال اجراست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حشمت رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مرز سومار به عنوان یکی از مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات در ایام اربعین اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و ضرورت آمادگی کامل زیرساختهای مرزی، طرح ساماندهی و بهسازی پایانه مرزی سومار در دستور کار قرار گرفته و با جدیت در حال اجراست.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات پیشبینی شده در این طرح، تفکیک مسیر تردد خودروهای سواری از مسیر ترانزیت کالا است که این اقدام ضمن کاهش تداخل ترافیکی، موجب افزایش ایمنی، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوبتر به زائران خواهد شد.
فرماندار گیلانغرب با بیان اینکه آمادهسازی پایانه مرزی سومار در ابعاد مختلف دنبال میشود، گفت: ساماندهی و جداسازی پارکینگ خودروهای سواری با استفاده از نیوجرسی، پاکسازی کامل محوطه پایانه از قطعات بتنی و موانع موجود، تسطیح و بهسازی معابر داخلی و همچنین آمادهسازی فضاهای مورد نیاز برای استقرار موکبها و دستگاههای خدماترسان از جمله اقدامات در حال انجام در این مرز است.
رضایی با اشاره به استقرار تجهیزات و ماشینآلات عمرانی در محل پایانه مرزی سومار افزود: به منظور تسریع در روند آمادهسازی و اجرای عملیات عمرانی، ماشینآلات سنگین شامل بلدوزر، لودر و سایر تجهیزات مورد نیاز در این منطقه مستقر شدهاند و به صورت مستمر در حال فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و امنیتی شهرستان با هماهنگی کامل و در قالب یک برنامه منسجم در حال انجام مأموریتهای محوله هستند تا زمینه ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.
فرماندار گیلانغرب با تأکید بر اینکه خدمترسانی به زائران اربعین یک افتخار و مسئولیت بزرگ است، اظهار داشت: تلاش میکنیم با بهرهگیری از همه ظرفیتهای شهرستان و استان، شرایطی فراهم شود که زائران بتوانند با آسایش، امنیت و سهولت بیشتری از مرز سومار تردد کنند.
رضایی همچنین از تداوم روند توسعه زیرساختهای مرزی خبر داد و گفت: ارتقای امکانات رفاهی، بهبود مسیرهای دسترسی، ساماندهی محوطه پایانه و ایجاد شرایط مناسب برای استقرار نیروهای خدماترسان از دیگر برنامههایی است که تا پیش از آغاز موج اصلی تردد زائران اجرایی خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: مرز سومار به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم استان کرمانشاه در حوزه تردد زائران و توسعه مبادلات مرزی، نیازمند توجه ویژه است و آمادهسازی کامل این گذرگاه نقش مؤثری در تسهیل سفر زائران، افزایش رضایتمندی آنان و ارتقای کیفیت خدماترسانی در ایام اربعین حسینی خواهد داشت.