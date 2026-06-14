به گزارش ایلنا از البرز، نشست جمع‌بندی بازدیدهای میدانی تیم پایش و ارزیابی وزارت بهداشت از روند اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان البرز، ظهر روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور سعید تأملی، مشاور وزیر و سرپرست تیم پایش وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، معاونان و مدیران دانشگاه، مدیران، معاونان و کارشناسان مدیریت درمان تأمین اجتماعی، اداره کل بیمه سلامت و مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان در ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.

در این نشست، حاضران ضمن ارائه گزارش‌هایی از بازدیدهای میدانی انجام‌شده، روند اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان البرز را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای ارتقای کیفیت اجرای این برنامه ملی را بررسی کردند.

داریوش طاهرخانی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز، با تأکید بر ضرورت جلب مشارکت و همراهی جامعه هدف در اجرای طرح‌های ملی حوزه سلامت، اظهار کرد: هر طرحی برای دستیابی به موفقیت نیازمند استقبال و مقبولیت از سوی جامعه هدف است. حتی مهم‌ترین و اساسی‌ترین برنامه‌ها نیز در صورت نبود پذیرش عمومی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

وی افزود: آموزش مناسب گروه‌های هدف و فرهنگ‌سازی مستمر باید در اولویت قرار گیرد تا زمینه اجرای موفق طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع فراهم شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز همچنین یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر اجرای این طرح را عدم اتصال سامانه‌های ارائه خدمات پزشکی به یکدیگر عنوان کرد و بر ضرورت یکپارچه‌سازی و ارتباط مؤثر این سامانه‌ها تأکید کرد.

طاهرخانی در پایان با اشاره به آمادگی کامل مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز برای همکاری در اجرای این برنامه ملی، بر مشارکت، هماهنگی و تعامل مستمر با سایر بخش‌های حوزه سلامت استان در راستای تحقق اهداف طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع تأکید کرد.

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