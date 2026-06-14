مدیرعامل آبفا فارس:
مدیریت مصرف، مؤثرترین راهکار مقابله با تنش آبی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس همزمان با آغاز هفته صرفهجویی در مصرف آب (۲۵ تا ۳۱ خرداد) بر ضرورت مدیریت مصرف و مشارکت همگانی در حفاظت از منابع آبی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی شبانی گفت: شعار امسال با عنوان «آب، سرمایه مشترک» یادآور مسئولیت مشترک همه آحاد جامعه در صیانت از منابع آب و حفظ حقوق نسلهای آینده است و تقارن این هفته با ایام ماه محرم، فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ پاسداری از این نعمت الهی و پرهیز از اسراف فراهم کرده است.
شبانی با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش منابع آبی در استان اظهار داشت: فارس همچنان تحت تأثیر کاهش بارندگی، خشکسالیهای متوالی، برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی، فرونشست زمین و آسیب به آبخوانها قرار دارد و در چنین شرایطی، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از آب، مؤثرترین و پایدارترین راهکار برای کاهش تنشهای آبی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در فرهنگ اسلامی آب جایگاهی ویژه دارد و واقعه عاشورا نیز اهمیت این نعمت الهی را به روشنی به تصویر کشیده است، افزود: همزمانی هفته صرفهجویی با ماه محرم، ظرفیت مناسبی برای تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی، مصرف آگاهانه آب و بهرهگیری از آموزههای دینی در زمینه حفظ این سرمایه ارزشمند فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به شعار ملی هفته صرفهجویی در مصرف آب سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: آب متعلق به همه مردم و نسلهای آینده است و هرگونه مصرف غیرضروری یا هدررفت آن، تضییع حقوق عمومی محسوب میشود؛ از این رو امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه مسئولانه و مشارکت همگانی در حفاظت از منابع آبی هستیم.
شبانی از اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و رسانهای در سراسر استان همزمان با هفته صرفهجویی خبر داد و گفت: امضای تفاهمنامه همکاری با ادارهکل آموزش و پرورش فارس به منظور توسعه آموزشهای مرتبط با حفاظت از منابع آب و ترویج الگوی صحیح مصرف، از مهمترین برنامههای این هفته است، چرا که آموزش دانشآموزان، مؤثرترین مسیر برای نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه در جامعه به شمار میرود.
وی تولید و پخش کلیپهای آموزشی، موشنگرافی، تیزرهای فرهنگی و زیرنویسهای تلویزیونی از طریق صداوسیمای مرکز فارس، برگزاری مصاحبههای تخصصی با رسانه ها، حضور در برنامههای رادیویی و تلویزیونی، اطلاعرسانی درباره وضعیت منابع آبی استان و همچنین شناسایی و تقدیر از دستگاههای اجرایی خوشمصرف را از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این هفته عنوان کرد و افزود: رسانهها و معرفی الگوهای موفق مصرف بهینه، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و گسترش فرهنگ صرفهجویی دارند.
مدیرعامل آبفا فارس همچنین عناوین روزهای هفته صرفهجویی در مصرف آب را شامل «آب، تابآوری و امنیت ملی»، «خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف»، «آب، ارزشهای دینی و حماسه کربلا»، «آب، اقتصاد و سرمایهگذاری»، «پساب، محیط زیست و توسعه پایدار»، «آب، تحولات فناورانه و هوش مصنوعی» و «آب، مردمیسازی اقتصاد و مسئولیت اجتماعی» اعلام کرد و گفت: نامگذاری روز چهارشنبه با عنوان «آب، ارزشهای دینی و حماسه کربلا» یادآور جایگاه والای حضرت ابوالفضل العباس(ع) به عنوان سقای دشت کربلا و اهمیت پاسداری از نعمت آب است و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی میتواند نقش مؤثری در نهادینهسازی فرهنگ مصرف صحیح آب ایفا کند.
شبانی در پایان از مشترکان شهری و روستایی استان فارس خواست با رعایت الگوی مصرف، صنعت آب را در تأمین پایدار آب شرب همراهی کنند و گفت: عبور از روزهای گرم پیشرو تنها با همکاری و همراهی مردم امکانپذیر است و حفاظت از آب به عنوان سرمایه مشترک، مسئولیتی همگانی برای تضمین آیندهای پایدار خواهد بود.