کشف سرقت طلاجات میلیاردی با دستگیری سارق در ساری
فرمانده انتظامی مرکزاستان مازندران از کشف سرقت طلاجات ۱۰میلیارد ریالی با دستگیری سارق در شهرستان ساری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه علی قیصری اظهار داشت: در پی مراجعه خانمی به این فرماندهی و اعلام سرقت طلاجات از منزل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه آگاهی ساری قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد هیچگونه آثار تخریب، شکستگی قفل یا ورود اجباری به محل سرقت وجود ندارد؛ موضوعی که احتمال دست داشتن فردی آشنا با محیط و محل نگهداری اموال را تقویت کرد.
وی بیان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد مالباخته به دلیل مستاجربودن در منزل شاکی و متهمه با رفتوآمدهای مکرر به منزل وی از محل نگهداری طلاجات اطلاع پیدا کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت طلاهایی به وزن تقریبی ۵۰ گرم طلای ۱۸ عیار به ارزش حدود ۱۰ میلیارد ریال کرد.
وی ادامه داد:پایگاه آگاهی ساری با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی، بررسی سرنخها و جمعآوری ادله، موفق به شناسایی متهمه شدند و پس از احضار و مواجهه با مستندات موجود، به بزه انتسابی خود اقرار و اعتراف کرد.
سرهنگ قیصری خاطر نشان کرد: در ادامه، با راهنمایی متهمه، تمامی طلاجات مسروقه کشف و به مالباخته بازگردانده شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.