کشف سرقت طلاجات میلیاردی با دستگیری سارق در ساری

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه علی قیصری اظهار داشت: در پی مراجعه خانمی به این فرماندهی و اعلام سرقت طلاجات از منزل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه آگاهی ساری قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد هیچ‌گونه آثار تخریب، شکستگی قفل یا ورود اجباری به محل سرقت وجود ندارد؛ موضوعی که احتمال دست داشتن فردی آشنا با محیط و محل نگهداری اموال را تقویت کرد.

وی بیان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد مالباخته به دلیل مستاجربودن در منزل شاکی و متهمه با رفت‌وآمدهای مکرر به منزل وی از محل نگهداری طلاجات اطلاع پیدا کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت طلاهایی به وزن تقریبی ۵۰ گرم طلای ۱۸ عیار به ارزش حدود ۱۰ میلیارد ریال کرد.

وی ادامه داد:پایگاه آگاهی ساری با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی، بررسی سرنخ‌ها و جمع‌آوری ادله، موفق به شناسایی متهمه شدند و پس از احضار و مواجهه با مستندات موجود، به بزه انتسابی خود اقرار و اعتراف کرد.

سرهنگ قیصری خاطر نشان کرد: در ادامه، با راهنمایی متهمه، تمامی طلاجات مسروقه کشف و به مالباخته بازگردانده شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

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