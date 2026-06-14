به گزارش ایلنا از البرز، حسین مهاجری در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و در بررسی وضعیت سینما هجرت، بر ضرورت نگاه کارشناسی به موضوع جانمایی مراکز فرهنگی در شهر تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع احداث و استقرار مجموعه‌های فرهنگی از جمله سینما و تئاتر شهر، اظهار داشت: این موضوع نیازمند بررسی‌های دقیق و تخصصی است و نباید صرفاً در قالب یک جلسه کوتاه درباره آن تصمیم‌گیری شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود جلسه‌ای مجزا با حضور مسئولان حوزه شهرسازی، کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا تمامی ابعاد موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد.

مهاجری همچنین به وضعیت اراضی محدوده پارک تاجیکستان اشاره کرد و یادآور شد: در سال‌های گذشته درخواست‌هایی برای تغییر کاربری برخی قطعات زمین در این محدوده مطرح شده بود که با مخالفت‌هایی همراه شد. از این رو ضروری است درباره آینده این محدوده تصمیمی جامع و بلندمدت اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: اگر هدف حفظ فضای سبز و جلوگیری از تغییر کاربری‌های مکرر است، باید برای مجموعه پارک تاجیکستان برنامه‌ای اساسی تدوین شود تا از تعرض به این اراضی جلوگیری شده و زمینه توسعه و احیای فضای سبز شهری فراهم شود.

انتهای پیام/