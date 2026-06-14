درگیری مرگبار در دورود؛ یک قاتل و ۸ همدستش دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان دورود، مأموران انتظامی این شهرستان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس بررسی‌های اولیه، قاتل که از همسایگان مقتول بود، به دلیل اختلافات ملکی با استفاده از سلاح شکاری اقدام به تیراندازی کرد که منجر به فوت دردمِ مقتول شد. در این حادثه، پنج نفر دیگر نیز از ناحیه سر و پا مجروح و بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

قاتل پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده بود، اما با اشراف اطلاعاتی و اقدام ضربتی مأموران، در کمتر از یک ساعت طی یک عملیات دستگیر و سلاح گرم مورداستفاده کشف شد.

همچنین دراین‌رابطه، هشت نفر دیگر نیز که در درگیری مشارکت داشتند، بازداشت شدند.

متهم در تحقیقات اولیه، انگیزه خود را اختلافات ملکی عنوان کرده است. پرونده جهت تکمیل تحقیقات و بررسی ابعاد دقیق‌تر حادثه، در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.

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