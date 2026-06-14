عضو شورای شهر کرج؛
آمار واقعی تغییر کاربری فضاهای سبز کرج اعلام نمیشود
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج با انتقاد از نبود شفافیت در حوزه تغییر کاربری اراضی سبز، گفت: یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت شهری، میزان مغایرتهای ایجاد شده در طرح تفصیلی شهر به ویژه در حوزه باغات و فضاهای سبز است.
به گزارش ایلنا از البرز، سید مرتضی اعتصامی با اشاره به اینکه آمار واقعی تغییر کاربری فضاهای سبز کرج اعلام نمیشود، اظهار کرد: در طرحهای تفصیلی شهری، باغات، پارکها و سایر پهنههای سبز به عنوان کاربریهای مشخص تعریف میشوند و هرگونه تغییر در این عرصهها تابع ضوابط قانونی است.
وی تصریح کرد: بر اساس قوانین شهرسازی، اگر میزان تغییرات در کاربریهای مصوب از حد مشخصی فراتر رود، موضوع به عنوان مغایرت اساسی شناخته میشود و میتواند اعتبار طرح را با چالش مواجه کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر کرج تاکید کرد: در طرح تفصیلی، اگر بیش از پنج درصد از مساحت پیشبینی شده برای کاربریهای سبز، اعم از باغات، پارکها و فضاهای سبز عمومی و خصوصی، دچار تغییر شود، این موضوع مصداق مغایرت اساسی محسوب میشود.
وی ادامه داد: بارها در صحن شورا این سوال را مطرح کردهام که این سقف پنج درصدی چه زمانی پر شده و میزان واقعی تغییرات در عرصههای سبز شهر چقدر است، اما تاکنون آمار روشنی از سوی بخشهای مسئول ارائه نشده است.
اعتصامی با اشاره به تأخیر طولانی در تصویب طرح تفصیلی جدید کرج گفت: یکی از ابهاماتی که برای کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست وجود دارد، همین فاصله طولانی میان تهیه و تصویب طرح تفصیلی است. بخشی از مطالعات این طرح سالها قبل انجام شده اما فرآیند نهایی تصویب آن با تأخیرهای متعدد مواجه شده است.
وی افزود: این پرسش وجود دارد که چرا از اوایل دهه ۹۰ که روند ساختوساز و صدور پروانههای ساختمانی در کرج شتاب گرفت، طرح تفصیلی جدید با این میزان تأخیر مواجه شد و هنوز برخی مراحل آن به سرانجام کامل نرسیده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر کرج تأکید کرد: بیشترین آسیب ناشی از این وضعیت متوجه سرانههای خدماتی و به ویژه فضاهای سبز شهری شده است و لازم است آمار دقیق تغییرات کاربریها و میزان انطباق آنها با ضوابط قانونی به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: حفاظت از باغات و عرصههای سبز نباید قربانی ملاحظات درآمدی شود و مدیریت شهری موظف است نسبت به صیانت از این سرمایههای طبیعی پاسخگو باشد.