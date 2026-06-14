استاندار کرمانشاه:
عمده خسارت خودروهای آسیبدیده در حوادث جنگی جبران شد/پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به زیاندیدگان
استاندار کرمانشاه از پرداخت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به مالکان خودروهای آسیبدیده در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم خبر داد و بر نقش راهبردی صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری و جبران خسارتهای ناشی از حوادث تأکید کرد..
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست با مدیران و کارکنان بیمه ایران استان کرمانشاه، با قدردانی از تلاشهای مجموعه بیمه در رسیدگی به خسارتهای ناشی از حوادث خاص، اظهار کرد: صنعت بیمه یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور و پشتوانهای مطمئن برای فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و آحاد مردم است که نقش مؤثری در ایجاد آرامش، امنیت و اطمینان خاطر در جامعه ایفا میکند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت ریسک در فعالیتهای اقتصادی افزود: سرمایهگذاری همواره با مخاطرات و ریسکهایی همراه است و صنعت بیمه میتواند با پوشش این مخاطرات، زمینه استمرار فعالیتهای اقتصادی، تولید و اشتغال را فراهم کند. بدون وجود سازوکارهای بیمهای، مدیریت حوادث و جبران خسارتها بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ بیمه در جامعه، تصریح کرد: یکی از رویکردهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران، توسعه پوششهای بیمهای و بهرهمندی همه اقشار جامعه از خدمات این حوزه است. از بیمه سلامت و بیمه روستایی گرفته تا سایر خدمات بیمهای، باید شرایطی فراهم شود که تمامی شهروندان متناسب با توان مالی خود بتوانند از مزایای بیمه بهرهمند شوند.
حبیبی همچنین مشتریمداری را یکی از اصول اساسی موفقیت شرکتهای بیمه دانست و گفت: هرچه کیفیت خدمات ارائهشده به بیمهگذاران ارتقا یابد، اعتماد عمومی افزایش یافته و مشتریان به سرمایههای ماندگار صنعت بیمه تبدیل خواهند شد. در کنار این موضوع، توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندها نیز باید با جدیت دنبال شود تا مردم بتوانند با سهولت، سرعت و کمترین مراجعه حضوری از خدمات بیمهای استفاده کنند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تمرکززدایی در حوزه بیمه اظهار داشت: افزایش اختیارات استانها و شهرستانها در رسیدگی به پروندههای بیمهای، اقدامی ضروری است. مردم نباید برای پیگیری مطالبات و دریافت خدمات خود ناچار به مراجعه به مرکز کشور باشند. واگذاری اختیارات بیشتر به استانها میتواند موجب تسریع در رسیدگی به پروندهها، کاهش هزینهها و افزایش رضایتمندی عمومی شود.
در ادامه این نشست، خلیل امینی مدیرکل بیمه ایران استان کرمانشاه گزارشی از عملکرد این مجموعه ارائه کرد و گفت: بیمه ایران در استان کرمانشاه با بهرهگیری از ۱۱۵ نیروی انسانی و فعالیت پنج شعبه در شهرستانهای مختلف، خدمات گسترده بیمهای را به شهروندان ارائه میدهد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ میزان حق بیمه تولیدی در استان نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته که بیانگر افزایش ضریب نفوذ بیمه و استقبال بیشتر مردم و فعالان اقتصادی از خدمات بیمهای است.
مدیرکل بیمه ایران استان کرمانشاه همچنین با اشاره به حجم خسارتهای پرداختی اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمهگذاران استان پرداخت شده که این میزان پرداخت، نقش حمایتی و پشتیبان صنعت بیمه در شرایط مختلف را به خوبی نشان میدهد.
امینی در تشریح اقدامات انجامشده برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث اخیر گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۶۰۵ دستگاه خودرو و در جنگ رمضان نیز ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین دچار خسارت شدند. پس از انجام ارزیابیهای کارشناسی و بررسی دقیق پروندهها، بخش عمدهای از خسارتها تعیین تکلیف شده و تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به مالکان خودروهای آسیبدیده پرداخت شده است.
وی با تأکید بر سلامت و شفافیت روند رسیدگی به پروندهها افزود: در فرآیند بررسی خسارتها هیچ شکایت مؤثر و تعیینکنندهای ثبت نشد و در مواردی که ابهام یا اعتراضی وجود داشت، پروندهها مجدداً مورد بازبینی کارشناسی قرار گرفت تا حقوق بیمهگذاران به طور کامل رعایت شود.
مدیرکل بیمه ایران استان کرمانشاه در پایان بر ضرورت بهرهگیری بیشتر دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی از ظرفیتهای بیمهای موجود در استان تأکید کرد و گفت: تمرکززدایی در تصمیمگیریها، استفاده از توانمندیهای استانی و جلوگیری از خروج منابع مالی از کرمانشاه میتواند ضمن تقویت اقتصاد محلی، زمینه ارتقای سطح خدمات بیمهای و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کند.