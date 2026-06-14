پایداری تولید در روزهای بحران مرهون ایثار کارگران است/ کارگران اجازه توقف صنعت کشور را ندادند

به گزارش ایلنا، سید علاالدین کراماتی در آیین تجلیل از کارگران نمونه کارخانه سیمان فارس با اشاره به جایگاه ارزشمند کار و کارگر در مسیر توسعه و پیشرفت کشور اظهار داشت: همه ما نسبت به اتفاقات و حوادثی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده است، دغدغه و نگرانی داریم؛ از خیانت‌های منافقین گرفته تا حوادث و آشوب‌های سال‌های اخیر. بدون تردید هیچ ایرانی دلسوزی از آسیب دیدن هموطنان خود یا فریب خوردن آنان خرسند نمی‌شود. خشم ما از مزدوران و وطن‌فروشان نیز از عشق به ایران، انقلاب و این سرزمین نشأت می‌گیرد.

وی با تأکید بر پیشینه تمدنی ایران افزود: ایران سرزمین تمدن‌سازان بزرگ تاریخ است؛ تمدنی که قرن‌ها پیش از شکل‌گیری بسیاری از تمدن‌های غربی وجود داشته و همواره مایه افتخار ایرانیان بوده است. با این حال، بخشی از جامعه امروز از شناخت و معرفت نسبت به این پیشینه ارزشمند فاصله گرفته است.

فرماندار شیراز در ادامه با انتقاد از برخی نابرابری‌ها و فسادهای مدیریتی تصریح کرد: اگر امروز در برخی موارد حقوق یکدیگر را نادیده می‌گیریم، ریشه آن را باید در کاهش معرفت و مسئولیت‌پذیری نسبت به کشور و نظام جست‌وجو کرد. فاصله میان کارگران و مهندسان در برخی حوزه‌ها بیش از اندازه شده و این موضوع نیازمند اصلاح جدی است. انقلاب صنعتی نیز با تلاش کارگران به ثمر نشست؛ افرادی که اندیشه‌ها و طرح‌ها را به عمل تبدیل کردند و شایسته نیست حقوق و جایگاه آنان نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: برای دستیابی به رشد، توسعه و عدالت اجتماعی، باید فاصله‌های موجود کاهش یابد و زمینه بهره‌مندی عادلانه‌تر اقشار مختلف جامعه از فرصت‌ها فراهم شود.

کراماتی با اشاره به نقش مؤثر کارگران در حفظ چرخه تولید کشور خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رزمندگان ما در میدان‌های خطر با شجاعت ایستادگی کردند، کارگران نیز در روزهای حساس و شرایط دشوار، در کنار تأسیسات و مراکز تولیدی که احتمال هدف قرار گرفتن آن‌ها وجود داشت، حضور یافتند و اجازه ندادند چرخ صنعت و تولید کشور از حرکت بازایستد. نقش کارگران در آن روزها کمتر از عزیزان نظامی ما نبود و این ایستادگی مصداقی روشن از جهاد در مسیر اعتلای کشور است.

وی افزود: مردم و مسئولان نظام قدردان این فداکاری‌ها هستند و آنچه کارگران را در این مسیر ثابت‌قدم نگه داشت، چیزی جز عشق به وطن و احساس مسئولیت در قبال آینده کشور نبود.

فرماندار شهرستان شیراز با تأکید بر غیرت، همبستگی و روحیه ملی ایرانیان اظهار داشت: هر زمان که پای ایران در میان بوده است، ایرانیان کارستان کرده‌اند. در جنگ رمضان و همچنین جنگ دوازده‌روزه نیز شاهد جلوه‌های کم‌نظیری از جانفشانی، مقاومت و ایثار بودیم و نام ایران بار دیگر در جهان درخشید. کمتر کشوری توان آن را دارد که در برابر آمریکا ایستادگی کرده و از حقوق و تمامیت ارضی خود دفاع کند، اما ملت ایران بار دیگر اقتدار خود را به نمایش گذاشت و آمریکا را سر جای خود نشاند.

کراماتی با اشاره به پیوند عمیق هویت ایرانی و فرهنگ اهل‌بیت(ع) گفت: ایرانیت با عشق و ارادت به اهل‌بیت(ع) درآمیخته است. در شرایطی که هزاران انسان مسلمان بی‌گناه در غزه به شهادت رسیدند و بسیاری از کشورهای اسلامی در برابر این جنایات سکوت کردند، ملت ایران به دلیل باورهای دینی و روحیه عدالت‌خواهی خود نسبت به این ظلم‌ها بی‌تفاوت نماند. اهل‌بیت (ع) همواره پرچمدار عدالت بوده‌اند و ایرانیان نیز تاریخی طولانی در دفاع از عدالت و مقابله با ظلم دارند.

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