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پایان کلاهبرداری از افراد مسن در بابل/ متهمی که در مراکز درمانی و شلوغ طعمه‌گذاری می‌کرد، دستگیر شد

پایان کلاهبرداری از افراد مسن در بابل/ متهمی که در مراکز درمانی و شلوغ طعمه‌گذاری می‌کرد، دستگیر شد
کد خبر : 1798694
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رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری متهمی که در مراکز درمانی و شلوغ از افراد مسن کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سامع خورشاد اظهار داشت: با تلاش شبانه‌ روزی کارآگاهان پلیس آگاهی بابل،کلاهبردار حرفه‌ای که با شناسایی افراد مسن در مراکز شلوغ و بیمارستان ها اقدام به خالی کردن حساب بانکی آن‌ها می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد. 

وی از شگرد متهم خبر داد و گفت: این فرد سودجو با پرسه زدن در مراکز پرتردد، به‌ویژه محیط بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، سوژه‌ خود را از میان فراد مسن و سالمند انتخاب می‌کرد و با سوءاستفاده از ناتوانی این عزیزان در استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، به بهانه کمک هزینه درمان ، در یک لحظه رمز کارت آن‌ها را شناسایی و در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیرمجاز و خالی کردن موجودی حسابشان می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران با اشاره به عملیات دستگیری متهم اظهار داشت: متهم که مدتی متواری بود، با اشراف اطلاعاتی پلیس شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، این فرد را قبل از هرگونه اقدام مجدد دستگیر کردند.

 سرهنگ خورشاد با بیان اینکه تاکنون ۱۵ شاکی (عمدتاً از قشر سالمند) در این پرونده شناسایی شده‌اند، خاطر نشان کرد: تحقیقات برای کشف سایر کلاهبرداری‌های احتمالی ادامه دارد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

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