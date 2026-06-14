به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده باغداری این شهرستان گفت: سطح زیر کشت باغات شهرستان قزوین 30 هزار هکتار است که از این میزان 27 هزار هکتار بارور و مابقی غیربارور است. شهرستان قزوین از نظر سطح زیر کشت محصولات باغی رتبه دوم استان و از نظر میزان تولید رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: شهرستان قزوین با تولید متوسط سالانه حدود 36 هزار تن گیلاس، رتبه نخست استان را در اختیار دارد و با برخورداری از 6 هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

خیرخواه ادامه داد: شهرستان قزوین با تولید سالانه 3 هزار و 200 تن زغال‌اخته، رتبه نخست استان و کشور را داراست. علاوه بر این، در تولید 2 هزار و 200 تن فندق، 26 هزار تن زیتون و 20 هزار تن گلابی، رتبه نخست استان و رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های گلخانه‌ای شهرستان گفت: با تنوع تولید و سطح زیر کشت 25 هکتاری محصولات گلخانه‌ای، شهرستان قزوین رتبه دوم استان را در این بخش داراست.

وی وجود 2 هزار و 600 هکتار باغستان سنتی قزوین را از مهم‌ترین مزیت‌های باغداری شهرستان برشمرد و افزود: این باغستان منحصر‌به‌فرد به‌عنوان یک ذخیره ارزشمند ژنتیکی، متشکل از درختان مقاوم پسته، بادام، انگور و سایر گونه‌های باغی است که قدمتی بیش از 1500 سال دارد و ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه باغداری کشور محسوب می‌شود.

خیرخواه در پایان تصریح کرد: حضور گسترده محصولات باغی باکیفیت شهرستان قزوین در بازارهای خارج از استان و بازارهای بین‌المللی، نشان‌دهنده توانمندی تولیدکنندگان و تلاش مستمر باغداران این شهرستان است.

انتهای پیام/