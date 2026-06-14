به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در زورخانه طیب و در جمع باستانی‌کاران استان‌های لرستان و همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رهبر شهید انقلاب و قدردانی از حضور قهرمانانه مردم در خیابان‌ها، اظهارداشت: ارده پولادین و استوار ملت ایران، باعث عقب راندن و شکست نقشه‌های دشمن در همه زمینه‌هاست.

وی ادامه‌داد: امروز در جمع باستانی‌کاران و پهلوانانی که در ورزش و رفتار به حضرت علی (ع) اقتدا می‌کنند، حضور یافتیم که مجلسی معنوی و ورزشی و فضایی برای ارتباط بیشتر ورزشکاران و پهلوانان دو استان همسایه و هم ریشه بود.

شاهرخی افزود: این دیدار در حقیقت به نوعی پیوند بین ورزشکاران و پهلوانان لرستان و همدان بود.

به گفته استاندار لرستان، دو استان لرستان و همدان ریشه‌های تاریخی و تمدنی مشترکی دارند و این پیشینه تاریخی و کهن؛ پیوند دهنده روح و افکار، مردم هر دو استان است.

شاهرخی گفت: ورزشکاران حاضر در این مکان تاریخی به ورزش پرداختند و در نتیجه مقرر شد که ورزش زورخانه‌ای در استان به شکل جدید و آکادمیک دنبال شود.

وی اظهارداشت: برهمین اساس آکادمی ورزش‌های زورخانه‌ای در استان لرغ و شهر خرم‌آباد راه‌اندازی می‌شود تا ظرفیت‌های ویژه استان در این رشته ورزشی اصیل، شکوفا شود.

وی ادامه‌داد: همچنین در این دیدار، برخی نیازهای این زورخانه شناسایی و دستورات لازم جهت تأمین اعتبار و رفع این نیازها، ابلاغ شد.

انتهای پیام/