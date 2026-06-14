به گزارش ایلنا، رضا حامی در حاشیه بازدید از پروژه ۶۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن دورود اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه در زمینی به مساحت ۸.۳ هکتار از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز و در قالب ۲۴ بلوک مسکونی در حال اجراست.

وی با اشاره به پیشرفت بخش‌های اجرایی پروژه افزود: خوشبختانه تسهیلات بانکی این پروژه از سوی بانک مسکن برقرار بوده و تاکنون بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی در آن هزینه شده است.

حامی با بیان اینکه پروژه از نظر فنی دارای شرایط ویژه‌ای بوده است، تصریح کرد: در این طرح، به دلیل شرایط زمین، هزینه قابل توجهی برای عملیات تحکیم بستر صرف شده که بخش مهمی از منابع پروژه را به خود اختصاص داده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه پیشرفت کلی پروژه به حدود ۳۰ درصد رسیده است، عنوان کرد: بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی پروژه، تأخیر در پرداخت آورده از سوی برخی متقاضیان است که روند اجرای عملیات را با چالش مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور تسریع در تکمیل واحدها و بهره‌مندی هرچه سریع‌تر متقاضیان از واحدهای مسکونی، پروژه به‌صورت فازبندی دنبال می‌شود.

حامی ادامه داد: فاز نخست این پروژه شامل ۱۱۲ واحد مسکونی است که هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد، وارد مرحله اجرای نما شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار پرداخت تسهیلات بانکی و همکاری متقاضیان در واریز به‌موقع آورده، فاز نخست پروژه در دهه مبارک فجر امسال تکمیل و به متقاضیان واگذار شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن از اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی و اداره‌کل راه و شهرسازی استان است و تمام تلاش مجموعه بر آن است که این واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

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