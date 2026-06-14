جراحی موفقیت آمیز خارج سازی توده نادر شوانومای عصب سافنوس در بیمارستان لامرد
با تلاش و همکاری تیمهای جراحی عمومی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد، توده بزرگ شوانومای عصب سافنوس طی یک عمل جراحی چندتخصصی و پیچیده، با موفقیت از پای یک بیمار خارج شد.
به گزارش ایلنا از لامرد، این عمل جراحی تخصصی توسط تیم مشترکی متشکل از آقایان سهراب شریفی (جراح عمومی) و دکتر سیدعلی حسینی (جراح مغز و اعصاب) با هدف برداشت کامل توده و حفظ عملکرد عصبی اندام تحتانی انجام شد.
این توده که از عصب سافنوس (یکی از شاخههای حسی عصب فمورال) منشأ گرفته بود، به دلیل ابعاد قابل توجه و مجاورت با ساختارهای حیاتی عروقی و عصبی در ناحیه ران پا، از پیچیدگیهای خاصی برخوردار بود که نیازمند برنامهریزی دقیق و مداخله همزمان دو تخصص جراحی بود.
این عمل با همکاری خانم دکتر علیزاده متخصص محترم بیهوشی، و کادر مجرب اتاق عمل و هوشبری، ( آقایان بازیار و صدیقی و خانمها عباسی و خلیلی به انجام رسید که خوشبختانه این توده بدون آسیب به ساختارهای مجاور با موفقیت خارج گردید. بنا بر گزارش کادر درمان، وضعیت عمومی بیمار در حال حاضر مطلوب بوده و روند بهبودی وی پس از عمل جراحی رضایتبخش گزارش شده است.
این دستاورد درمانی، نشاندهنده تعامل سازنده بینرشتهای و توانمندی متخصصان مرکز آموزشی درمانی حاج محمود حاج حیدر لامرد در مدیریت کیسهای نادر و پیچیده جراحی است.این موفقیت درمانی، جلوهای از همکاریهای بین رشتهای و بهرهگیری از توان علمی و فنی متخصصان در مدیریت موارد پیچیده جراحی در بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد است که موجبات ارتقای سطح خدمات تخصصی به بیماران منطقه را فراهم آورده است.