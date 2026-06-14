جراحی موفقیت‌ آمیز خارج سازی توده نادر شوانومای عصب سافنوس در بیمارستان لامرد

به گزارش ایلنا از لامرد، این عمل جراحی تخصصی توسط تیم مشترکی متشکل از آقایان سهراب شریفی (جراح عمومی) و دکتر سیدعلی حسینی (جراح مغز و اعصاب) با هدف برداشت کامل توده و حفظ عملکرد عصبی اندام تحتانی انجام شد.

این توده که از عصب سافنوس (یکی از شاخه‌های حسی عصب فمورال) منشأ گرفته بود، به دلیل ابعاد قابل ‌توجه و مجاورت با ساختارهای حیاتی عروقی و عصبی در ناحیه ران پا، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار بود که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مداخله همزمان دو تخصص جراحی بود.

این عمل با همکاری خانم دکتر علیزاده متخصص محترم بیهوشی، و کادر مجرب اتاق عمل و هوشبری، ( آقایان بازیار و صدیقی و خانم‌ها عباسی و خلیلی به انجام رسید که خوشبختانه این توده بدون آسیب به ساختارهای مجاور با موفقیت خارج گردید. بنا بر گزارش کادر درمان، وضعیت عمومی بیمار در حال حاضر مطلوب بوده و روند بهبودی وی پس از عمل جراحی رضایت‌بخش گزارش شده است.

این دستاورد درمانی، نشان‌دهنده تعامل سازنده بین‌رشته‌ای و توانمندی متخصصان مرکز آموزشی درمانی حاج محمود حاج حیدر لامرد در مدیریت کیس‌های نادر و پیچیده جراحی است.این موفقیت درمانی، جلوه‌ای از همکاری‌های بین‌ رشته‌ای و بهره‌گیری از توان علمی و فنی متخصصان در مدیریت موارد پیچیده جراحی در بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد است که موجبات ارتقای سطح خدمات تخصصی به بیماران منطقه را فراهم آورده است.

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