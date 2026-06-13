فلسفه تشکیل مجالس روضه و تعزیه آموختن نحوه برخورد با شمر و یزید زمانه است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در مراسم سالگرد شهادت شهید محمد امین ابراهیمی که با حضور پرشور مردم در روستای رزجرد برگزار شد، اظهار کرد: امتحان الهی گاه با حوادث شیرین و گاه با حوادث تلخ صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: حال آنکه هر دو حالت وسیله آزمایش است. جامعه درگیر جنگ و جامعه برخوردار از امنیت، هر دو به گونه‌ای متفاوت مبتلا شده‌اند.

امام جمعه قزوین با تأکید بر ضرورت صبر و مقاومت در برابر مصائب، خاطرنشان کرد: انتظار خداوند متعال در برابر مصائب، صبر و تاب‌آوری است. مؤمن حقیقی کسی است که هنگام مصیبت وظیفه بندگی خود را فراموش نمی‌کند. هدف از این ابتلائات، جدا شدن صف مؤمنان حقیقی از مدعیان ظاهری است.

آیت‌الله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل وقایع یک سال گذشته، گفت: جامعه ما در یک‌سال گذشته دچار ابتلائات سختی شده، اما ملت ایران تا به اینجا امتحان خوبی پس داده‌اند.

وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی دوم دشمن با به شهادت رساندن فرماندهان ارشد ما تصور می‌کرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد و مردم به خیابان‌ها می‌ریزند، اما عکس آن رخ داد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه در جنگ تحمیلی دومملت ایران پشت نظام ایستاد، گفت: در این جنگ رهبر معظم انقلاب به‌سرعت فرماندهان را جایگزین کردند و پس از گذشت چند روز دشمن با التماس خواهان پایان جنگ شد و این نبرد با پیروزی ملت ایران به پایان رسید.

آیت‌الله مظفری با اشاره به ناآرامی‌های دی‌ماه سال ۱۴۰۴ افزود: دشمن با استفاده از مزدوران داخلی خود تلاش کرد اغتشاش و ناامنی ایجاد کند، اما ملت ایران اسلامی ایستاد و از این امانت الهی حفاظت و حراست کرد.

وی در ادامه با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم» که با شهادت قائد عظیم‌الشأن آغاز شد، تصریح کرد: دشمن تجربه کرده بود تا زمانی که ستون خیمه برپاست، به شهادت رساندن فرماندهان و دانشمندان کار را پیش نمی‌برد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: این بار با هدف قرار دادن رهبر عزیزمان جنگ را آغاز کرد، اما با کمال تعجب دید که مردم باز هم به صحنه آمدند و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، مردم در روزهای فقدان رهبر، خود رهبری کردند.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: اقدام قاطع و سریع نیروهای مسلح، سپاه مقتدر و ارتش دلاور که با درایت رهبر شهید صورت گرفته بود، بار دیگر نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

وی در پایان سخنانش ریشه ایستادگی ملت ایران را در ایمان عمیق و محبت صدها ساله به اهل بیت (ع) عنوان کرد و گفت: همان‌طور که رهبر شهید انقلاب اسلامی فرمودند، این ملت درس خود را از مکتب سیدالشهدا (ع) به خوبی آموخته‌اند. تشکیل مجالس روضه و تعزیه برای آن است که بیاموزیم چگونه با شمر و یزید زمانه برخورد کنیم.

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