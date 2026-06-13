معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:
مهارتآموزی زمینه توانمندسازی نیروی انسانی و پیوند میان آموزش و بازار کار را فراهم می کند
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: گسترش مهارتآموزی زمینه توانمندسازی نیروی انسانی و پیوند میان آموزش و بازار کار را فراهم می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، سید جمیل احمدی امروز شنبه در دیدار با فرماندار بروجرد اظهار کرد: با توجه به برنامه هفتم توسعه به دنبال به روزرسانی آموزشها هستیم تا روند آموزش تا اشتغال را به هم پیوند دهیم.
وی بر ترویج آموزشهای فنی و حرفهای در بروجرد تاکید کرد و گفت: گسترش مهارتآموزی میتواند زمینه توانمندسازی نیروی انسانی و پیوند موثر میان آموزش و بازار کار را فراهم کرده و مسیر ورود کارآموزان به عرصه تولید و اشتغال را هموار کند.
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای افزود: با اقتصاد دیجیتال و تلاش برای آموزش در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به دنبال به روز کردن آموزشها هستیم تا پس از آموزش و صدور گواهینامه مهارت، کارآموزان را به چرخه تولید و بازار فروش متصل کنیم.
احمدی با اشاره به اهمیت مهارتآموزی در توسعه اشتغال گفت: ترویج و گسترش آموزشهای فنی و حرفهای در شهرستان بروجرد میتواند نقش مهمی در ارتقای توانمندی نیروی کار و پیوند میان آموزش و بازار کار داشته باشد و زمینه ورود کارآموزان به چرخه تولید و اشتغال را فراهم کند.
وی ادامه داد: با مدیریت جهادی و همکاری بین بخشی مدیران میتوان زمینه رشد و توسعه آموزشهای فنی و حرفهای را در این شهرستان ایجاد کرد.
فرماندار بروجرد نیز در این دیدار اظهار داشت: بسیاری از مشاغل بصورت سنتی و پدرپیشه در حال اجراست که میتوان آنها را با آموزشهای فنی و حرفهای به روز کرد.
قدرت اله ولدی بیان کرد: مشاغل این شهرستان در همه حوزههای صنعت، کشاورزی و صنایع دستی فعال هستند و با آموزشهای دقیق در این سازمان میتوان با توسعه و ترویج دانش، زمینه آموزشهای علمی را فراهم کرد.
وی صنایع مس، ورشو، شیرینی و ترشیجات، فرش و صنایع دستی بروجرد را از جمله مشاغل و صنایع پر درآمد در شهرستان عنوان کرد و افزود: باید با آموزش دقیق در راستای مشاغل خانگی، به دنبال تکمیل زنجیره ارزش باشیم و با نشان تجاری اختصاصی به سوی اقتصاد پایدار گام برداریم.