به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نخستین نشست ستاد استانی خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵، ضمن گرامیداشت سالگرد شهدای وطن و فرماندهان نظامی و دانشمندان کشور در جنگ دوازده روزه، با تحلیل جایگاه استراتژیک جمعیت در ساختار سیاسی و حقوقی، جمعیت را در کنار خاک و ساختار، یکی از سه رکن اصلی تشکیل دولت دانست.

وی گفت: بر اساس مفاهیم حقوقی دولت-ملت، هرگونه تحلیل‌رفت در جمعیت منجر به فرسودگی ساختار دولتی و افزایش تهدیدات ملی خواهد شد و در شرایط کنونی، موضوع جوانی جمعیت را باید گره‌خورده با توسعه، ترقی و حفظ تمامیت ارضی کشور دانست.

رئیس ستاد خانواده و جمعیت جوانی استان با اشاره به این‌که قانون جوانی جمعیت به عنوان یک سند الزام‌آور، به دلیل مصنوع بشر بودن ممکن است در برخی بخش‌ها با کاستی‌های اجرایی روبرو باشد، خاطرنشان کرد که با این وجود، مقتضی عقل و ضرورت‌های فعلی، اولویت‌بندی اجرای این قانون در بحبوحه سایر امور جاری است.

وی در این خصوص هشدار داد: فعالیت‌های کارشناسی در این حوزه نباید صرفاً در قالب فرآیندهای اداری باقی بماند و هرگونه تلاش در این مسیر باید به ارائه خروجی‌های اثر‌بخش بیانجامد تا از تلف شدن وقت و امکانات جلوگیری شود.

استاندار فارس در بخش بررسی چالش‌های پیش روی مشمولین قانون در حوزه مسکن، با انتقاد از روند تخصیص زمین، تأمین زمین را به ویژه برای خانواده‌های جوان یک ضرورت پایه‌ای و حیاتی دانست و در همین راستا دستور داد معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به‌صورت فوری نسبت به شناسایی و جانمایی سریع زمین‌های مورد نیاز اقدام کرده و گزارش دقیقی را به ستاد ارائه نماید.

استاندار همچنین بر لزوم بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و تجربیات بین‌المللی در زمینه مقابله با کاهش جمعیت تأکید کرد و دستور داد: پیش‌نویسی از این تجربیات جهانی جهت بررسی و تطبیق در سطح دولت تهیه و به مقامات عالی کشور ارسال شود؛ همچنین مقرر شد مراکز علمی و دانشگاهی استان، آسیب‌شناسی دقیقی از مشکلات اجرایی قانون انجام دهند تا در اصلاح مسیر سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده گیرد.

امیری همچنین به دنبال اقدامات عملیاتی و حمایتی از مرکز درمان ناباروری حکیم سلمان جهرمی، دستور داد نامه‌ای رسمی جهت تأمین نیازمندی‌های این مرکز تهیه و برای دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.

در حوزه مدیریت شهری نیز، هماهنگی‌های لازم با شهردار شیراز صورت گرفت تا از فضاهای شهری برای ترویج پیام‌های فرهنگ خانواده و جوانی جمعیت استفاده شود و هزینه‌های این اقدامات بر اساس مصوبه جلسه از طریق شورای شهر تأمین شود.

افزون بر این، موضوع رایگان شدن خدمات مترو برای افراد واجد شرایط از جمله مادران باردار و دارای فرزند خردسال به عنوان یکی از مصوبات حمایتی انجام گرفت.

همچنین مقرر شد با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اقدامات لازم برای جذب سرمایه‌گذاران در زمینه راه‌اندازی کارخانجات مرتبط با تأمین نیازهای خانواده در حوزه‌های مرتبط با جوانی جمعیت صورت پذیرد.

در این نشست و پیش از سخنان استاندار هاشمی مدیرکل ثبت احوال استان، تحلیلی از تحولات جمعیتی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به دو سال گذشته آن ارائه کرد.

همچنین سعید بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاع اجتماعی به بیان تحلیل‌هایی در خصوص اثرات طرح‌های حمایتی نظیر «یسنا» و «کارت امید مادر»پرداخت و پیشنهادهایی در خصوص ارائه تسهیلات به مادران دارای فرزند خرسال ارائه کرد.

جولایی رئیس دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به ارائه گزارشی در راستای بررسی تهدیدات سیاست‌های جمعیتی کشور و واکاوی چهار دهه تجربه ملی پرداخت.

وی در این راستا، مؤلفه‌های کلیدی اثرگذار بر تمایل یا عدم تمایل به فرزندآوری را در خانواده‌های دارای صفر یا یک فرزند در مقابل خانواده‌های دارای دو فرزند و بیشتر و مطالعه موردی از تجارب موفق و ناموفق کشورهای مختلف در خصوص اجرای سیاست‌های فرزندآوری را ارائه کرد و راهکارهایی در خصوص بهینه‌سازی سیاست‌های جمعیتی استان را بر اساس الگوهای جهانی پیشنهاد داد.

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