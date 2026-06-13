خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در چهارمحال و بختیاری رخ داد:

حادثه سقوط خودروی پاترول به دره در محور ناغان یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت

حادثه سقوط خودروی پاترول به دره در محور ناغان یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت
کد خبر : 1798410
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی، به حادثه‌دیدگان سقوط یک دستگاه خودروی پاترول به دره در محور ناغان به دم‌آب خبر داد.

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: شامگاه جمعه خبری مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پاترول به داخل دره در محور ناغان به دم‌آب (جاده خاکی سرتنگ لاغر، حوالی باغ قندی) دریافت شد، بلافاصله تیم عملیاتی امداد و نجات جاده‌ای پایگاه سولقان شهرستان کیار بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

 وی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که متأسفانه یک نفر از سرنشینان در صحنه جان باخته بود و یک نفر دیگر دچار مصدومیت شد.

طاهری بیان کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، عملیات رهاسازی را انجام داده و اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی را برای فرد مصدوم آغاز کردند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مصدوم این حادثه پس از پایدارسازی وضعیت، جهت اعزام به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شد و همچنین فرد متوفی نیز پس از تثبیت، تحویل نیروی انتظامی و شهرداری شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی