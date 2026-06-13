در چهارمحال و بختیاری رخ داد:
حادثه سقوط خودروی پاترول به دره در محور ناغان یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی، به حادثهدیدگان سقوط یک دستگاه خودروی پاترول به دره در محور ناغان به دمآب خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: شامگاه جمعه خبری مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پاترول به داخل دره در محور ناغان به دمآب (جاده خاکی سرتنگ لاغر، حوالی باغ قندی) دریافت شد، بلافاصله تیم عملیاتی امداد و نجات جادهای پایگاه سولقان شهرستان کیار بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که متأسفانه یک نفر از سرنشینان در صحنه جان باخته بود و یک نفر دیگر دچار مصدومیت شد.
طاهری بیان کرد: نجاتگران هلالاحمر پس از حضور در محل، عملیات رهاسازی را انجام داده و اقدامات اولیه درمانی و پیشبیمارستانی را برای فرد مصدوم آغاز کردند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مصدوم این حادثه پس از پایدارسازی وضعیت، جهت اعزام به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شد و همچنین فرد متوفی نیز پس از تثبیت، تحویل نیروی انتظامی و شهرداری شد.