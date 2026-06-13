استاندار قزوین خواستار شد:
از عراق تا عمان بازارهای صادراتی جدید برای محصولات قزوین ایجاد شود
استاندار قزوین با اعلام بازنگری در کشورهای هدف صادراتی، خواستار افزایش سهم استان از بازارهای همسو مانند عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و عمان شد و از مدیران خواست با رویکردی علمی، پویا و خلاقانه، موانع تجارت را از طریق گمرک و نمایشگاههای بینالمللی بردارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان بر ضرورت بازنگری در کشورهای هدف صادراتی استان تأکید کرد و گفت: قزوین با تولید ۱۲۸۷ محصول صنعتی و کشاورزی اکنون در رتبه ۱۵ صادرات کشور قرار دارد و شناسایی دقیق بازارهای جدید برای افزایش سهم استان حیاتی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و عمان افزود: باید با اتکا به اختیارات واگذارشده از سوی دولت، بستههای تشویقی خلاقانه ارائه و واردات غیرضروری کاهش یابد.
استاندار قزوین گمرک را بازوی اجرایی تسهیل تجارت و حمایت از تولید معرفی کرد و بر رفع تعهد ارزی، ترخیص بهموقع کالا و هماهنگی میان دستگاهها تأکید نمود.
نوذری همچنین برگزاری نمایشگاههای تخصصی با جذابیتهای بینالمللی را کلید معرفی ظرفیتهای قزوین به بازارهای جهانی دانست و خواستار ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی شد.
وی در پایان با اشاره به جایگاه اثرگذار ایران پس از جنگ رمضان، از مدیران و بخش خصوصی خواست با نگاهی علمی و پویا در حوزه صادرات گام بردارند.