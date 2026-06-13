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استاندار قزوین خواستار شد:

از عراق تا عمان بازارهای صادراتی جدید برای محصولات قزوین ایجاد شود

از عراق تا عمان بازارهای صادراتی جدید برای محصولات قزوین ایجاد شود
کد خبر : 1798383
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استاندار قزوین با اعلام بازنگری در کشورهای هدف صادراتی، خواستار افزایش سهم استان از بازارهای همسو مانند عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و عمان شد و از مدیران خواست با رویکردی علمی، پویا و خلاقانه، موانع تجارت را از طریق گمرک و نمایشگاه‌های بین‌المللی بردارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان بر ضرورت بازنگری در کشورهای هدف صادراتی استان تأکید کرد و گفت: قزوین با تولید ۱۲۸۷ محصول صنعتی و کشاورزی اکنون در رتبه ۱۵ صادرات کشور قرار دارد و شناسایی دقیق بازارهای جدید برای افزایش سهم استان حیاتی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و عمان افزود: باید با اتکا به اختیارات واگذارشده از سوی دولت، بسته‌های تشویقی خلاقانه ارائه و واردات غیرضروری کاهش یابد.

استاندار قزوین گمرک را بازوی اجرایی تسهیل تجارت و حمایت از تولید معرفی کرد و بر رفع تعهد ارزی، ترخیص به‌موقع کالا و هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید نمود.

نوذری همچنین برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی با جذابیت‌های بین‌المللی را کلید معرفی ظرفیت‌های قزوین به بازارهای جهانی دانست و خواستار ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی شد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه اثرگذار ایران پس از جنگ رمضان، از مدیران و بخش خصوصی خواست با نگاهی علمی و پویا در حوزه صادرات گام بردارند.

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