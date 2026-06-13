فرماندار اراک خبر داد:
شناسایی 173 واحد متخلف در رزمایش نظارت بر بازار شهرستان اراک
فرماندار شهرستان اراک گفت: در جریان 2 هفته اجرای رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها در این شهرستان، از 503 واحد صنفی، تولیدی و خدماتی بازرسی انجام شده است. از این تعداد 173 واحد متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل شده است. همچنین 18 واحد صنفی دارای تخلفات مؤثر نیز پلمب شد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاجعلیبیگی در این رابطه افزود: در بازه زمانی 2 هفته گذشته با همکاری دستگاههای اجرایی عضو کارگروه تنظیم بازار شامل اداره صمت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، 84 تیم مشترک بازرسی به صورت مستمر در سطح شهرستان اراک فعالیت داشتند.
وی به شاخصهای عملکردی رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: میانگین عملکرد تیمهای بازرسی حدود 6 واحد در هر تیم بوده و نرخ کشف تخلف نیز به 34 درصد رسیده است. این آمارها بیانگر اثربخشی بازرسیها و تمرکز هدفمند بر واحدهای دارای ریسکپذیری بالاتر است.
فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: بخش قابلتوجهی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی این شهرستان که مورد بازرسی قرار گرفتهاند در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کردهاند. این موضوع نشاندهنده همراهی واحدهای قانونمدار با سیاستهای تنظیم بازار و نقش مؤثر این سیاستها در حفظ ثبات اقتصادی شهرستان است.
حاجعلیبیگی تصریح کرد: در عین حال، وجود تخلفات ثبت شده نشان میدهد که تداوم نظارتهای میدانی و برخورد با تخلفات احتمالی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است. چنین مواردی ضرورت و اهمیت استمرار نظارتها در واحدهای صنفی را بیش از گذشته افزایش میدهد.
وی بیان داشت: رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها در شهرستان اراک از 9 خرداد ماه آغاز شده و همچنان با جدیت ادامه دارد. در این راستا دستگاههای اجرایی و نظارتی تا حصول اطمینان از ثبات نسبی بازار و رعایت کامل حقوق مصرفکنندگان، این مأموریت را به صورت مستمر در بازار پیگیری خواهند کرد.
فرماندار شهرستان اراک تأکید کرد: رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها در این شهرستان یکی از اقدامات منسجم و هدفمند در راستای صیانت از حقوق شهروندان، ایجاد انضباط اقتصادی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است. بر این اساس نظارتهای مشترک تا تثبیت شرایط بازار با جدیت ادامه خواهد داشت.
حاجعلیبیگی به مهمترین اهداف این رزمایش اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: هدف از اجرای این رزمایش فراتر از برخورد با متخلفان است. ایجاد فضای سالم رقابتی، حمایت از کسبوکارهای منصف، جلوگیری از اخلال در بازار و تقویت اعتماد عمومی در حوزه معیشت مردم از مهمترین اهداف این طرح به شمار میرود.