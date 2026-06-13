سهم ۴۳ درصدی مصرف برق مشترکان خانگی در فارس

به گزارش ایلنا، محمدحسین زارعی افزود: بیش از نیمی از کل مصرف برق مشترکان خانگی به سامانه‌های سرمایشی اختصاص دارد. وی با اشاره به اقدامات مؤثر در کاهش بار شبکه و تأمین برق پایدار، تصریح کرد: تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۵ درجه، استفاده بهینه از تجهیزات برقی و کاهش مصارف غیرضروری می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف برق ایفا کند.

این مقام مسئول گفت: مصرف برق کولرهای گازی ۴ تا ۶ برابر کولرهای آبی است. به گفته وی، در مناطق گرمسیری به دلیل الگوی مصرف برق در فصل گرم و نیز شرایط آب و هوایی، استفاده از کولر گازی رایج است؛ اما در این مناطق نیز می‌توان با کاهش تعداد کولرهای گازی فعال در خانه و محل کار و محدود کردن روشن بودن آن‌ها در اتاق‌های غیرکاربردی، در کاهش مصرف و هزینه‌های برق نقش مؤثری داشت.

زارعی همچنین به پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» اشاره کرد و گفت: این پویش با هدف ترویج فرهنگ الگوی صحیح مصرف و با تکیه بر همراهی مردم برای عبور موفق از شرایط ناترازی انرژی طراحی شده است. وی اجرای این پویش را اقدامی اثرگذار در جهت ارتقای آگاهی عمومی، اصلاح الگوی مصرف و جلب مشارکت همگانی در عبور از روزهای اوج بار تابستان دانست و بر لزوم همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و آحاد جامعه برای تحقق اهداف آن تأکید کرد.

وی در ادامه برخی راهکارهای کاهش مصرف در بخش خانگی را شامل تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی (با امکان کاهش تا ۴۰ درصد مصرف)، نصب سایبان بر روی کولرهای آبی، بهره‌گیری از یخچال و فریزر دارای برچسب انرژی مناسب A+، پرهیز از باز و بسته شدن مکرر درب یخچال و خودداری از استفاده همزمان وسایل پرمصرف از جمله اتو، جاروبرقی و ماشین لباسشویی در ساعات ۱۲ تا ۱۸ عنوان کرد.

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