به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا اصغری در نشست خبری هفته جهاد کشاورزی که با هدف تشریح عملکرد این سازمان در شرایط بحران و همزمان با سومین روز از هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی استان، همراهی بخش خصوصی و تلاش مستمر مجموعه جهاد کشاورزی، طی این مدت ۳۳۱ طرح و پروژه شاخص در حوزه‌های مختلف کشاورزی به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این پروژه‌ها به ۴۰ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال رسیده که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های تولید، افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان داشته است.

اصغری با اشاره به سهم بخش‌های مختلف در جذب سرمایه ادامه داد: معاونت بهبود تولیدات دامی با جذب ۱۱ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال و معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی با ۱۰ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، بیشترین سهم را در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای استان به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اشتغال‌زایی را یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های اجرایی این سازمان عنوان کرد و گفت: در نتیجه اجرای پروژه‌های انجام‌شده، برای ۳۵ هزار و ۹۴۲ نفر در استان اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد شده است.

وی با اشاره به سهم بخش مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی در ایجاد اشتغال افزود: این بخش با اجرای ۱۴۰ پروژه شاخص توانسته زمینه اشتغال برای ۳۴ هزار و ۶۸۴ نفر را فراهم کند که نقش قابل توجهی در توسعه مناطق روستایی، افزایش بهره‌وری و کاهش نرخ بیکاری داشته است.

اصغری تأکید کرد: استمرار روند سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صنایع وابسته به کشاورزی، از مهم‌ترین راهبردهای سازمان برای حفظ جایگاه استان و تقویت اقتصاد مبتنی بر کشاورزی خواهد بود.

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