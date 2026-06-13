بازگشت آرامش به بازار مرغ آذربایجان غربی/مازاد تولید به استان های همجوار صادر می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز بستانچی در گفت و گو با خبرنگاران،از عادی شدن روند تقاضا در بازار گوشت مرغ استان خبر داد و گفت: با وجود کاهش تقاضای هیجانی، برنامه‌ریزی برای حفظ پایداری تولید و تأمین بازار ادامه دارد.

بستانچی افزود: در حال حاضر عملیات جوجه‌ریزی در سطح استان با حجم ۴.۴ میلیون قطعه در حال انجام است تا علاوه بر پاسخگویی به نیاز فعلی بازار، امکان تولید مازاد نیز فراهم شود.

وی افزود: روزانه به‌طور متوسط ۲۷۲ تن گوشت مرغ به بازار استان تزریق می‌شود و قیمت مرغ زنده نیز در محدوده ۲۳۵ تا ۲۴۷ هزار تومان قرار دارد.

بستانچی با اشاره به ظرفیت تولید استان گفت: به دلیل مازاد تولید، بخشی از محصولات تولیدی آذربایجان‌غربی به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

وی درباره وضعیت تولید سال گذشته نیز اظهار کرد: میزان جوجه‌ریزی در سال گذشته با وجود کاهش سه درصدی نسبت به سال قبل، به ۶۲ میلیون قطعه رسید.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: از مجموع ۷۶۷ واحد مرغداری دارای پروانه در استان، ۶۷۴ واحد معادل ۸۸ درصد فعال بوده و در سال گذشته در چرخه تولید مشارکت داشته‌اند.

بستانچی خاطرنشان کرد: با وجود افزایش هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی سال گذشته، فراوانی و تأمین مرغ در بازار استان حفظ شده و کمبودی در این حوزه گزارش نشده است.

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