خوزستان دومین استان کشور از نظر تعداد مجروحان جنگ رمضان بود

به گزارش ایلنا از خوزستان، حاتم بوستانی در نشست با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی این دانشگاه با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، به تشریح عملکرد زیرساخت‌های درمانی استان در شرایط جنگی پرداخت.

وی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی استان از نظر تعداد مجروحان و شهدا، دومین دانشگاه و دومین استان کشور بودند و کادر درمان در سخت‌ترین شرایط توانستند خدمات سلامت را به‌صورت پایدار ارائه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اختلال در فعالیت برخی مراکز درمانی افزود: در دوران جنگ، بیمارستان ابوذر به مدت یک هفته و بیمارستان بقائی ۲ به مدت ۲۵ روز از چرخه خدمت خارج شدند. با توجه به اینکه بیمارستان بقائی ۲ مرکز درمان بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های هماتولوژی است، امکان انتقال خدمات آن به سایر مراکز وجود نداشت.

بوستانی ادامه داد: با تلاش کادر درمان، بیمارستان قدیمی شفا طی یک هفته با ۱۴۰ تخت فعال تجهیز و برای پذیرش بیماران آماده شد تا بخشی از نیاز درمانی استان را پوشش دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز همچنین به خسارت‌های وارد شده به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک اشاره کرد و گفت: با وجود تخریب گسترده این مرکز، فعالیت اورژانس تنها ۳۰ دقیقه متوقف شد و سپس از سر گرفته شد. همچنین بخش‌هایی نظیر آزمایشگاه، سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی با وجود آسیب‌های وارده به فعالیت خود ادامه دادند.

وی افزود: در روند بازسازی و بهسازی این بیمارستان، ظرفیت بخش دیالیز از ۹ تخت به ۱۶ تخت افزایش یافت و این بخش با تجهیزات جدید و سامانه اعلان حریق مجدداً راه‌اندازی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به محدودیت‌های اعتباری اظهار کرد: سال گذشته حدود ۲۴ درصد از اعتبارات مورد نیاز به استان اختصاص یافت، اما دانشگاه با مدیریت منابع و بهینه‌سازی هزینه‌ها تلاش کرده برنامه‌های اصلی خود را بدون افت کیفیت دنبال کند.

وی در پایان، ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی دانشگاه برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مختلف، خدمات سلامت مطلوب‌تری در اربعین امسال به زائران ارائه شود.

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