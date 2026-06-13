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کشف و ضبط بیش از ۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مسجدسلیمان

کشف و ضبط بیش از ۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مسجدسلیمان
کد خبر : 1798219
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شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از کشف و ضبط هشت هزار و ۶۳۸ لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) خارج از شبکه توزیع در شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز، امروز شنبه اعلام کرد: با رصد و پایش مستمر کارکنان ناحیه مسجدسلیمان و همکاری دستگاه‌های امنیتی استان، یک محل نگهداری غیرمجاز فرآورده‌های نفتی در این شهرستان شناسایی و کشف شد.

بر اساس اعلام این شرکت، در جریان این عملیات هشت هزار و ۶۳۸ لیتر نفتگاز (گازوئیل) که به‌صورت خارج از شبکه توزیع و با هدف قاچاق در مخازن غیراستاندارد ذخیره شده بود، کشف و ضبط شد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز افزود: محموله مکشوفه برای طی مراحل قانونی در اختیار ناحیه مسجدسلیمان قرار گرفت و سپس به تأسیسات انبار نفت نظامیه اهواز منتقل شد.

طبق اعلام این شرکت، فرآورده کشف‌شده برای انجام مراحل قضایی و آزمایش‌های فنی به محل نگهداری منتقل شده و پس از بررسی‌های لازم، تعیین تکلیف نهایی آن انجام خواهد شد.

 

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