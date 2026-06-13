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۱۳ مصدوم در دو سانحه رانندگی جاده‌ای خوزستان

۱۳ مصدوم در دو سانحه رانندگی جاده‌ای خوزستان
کد خبر : 1798213
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اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از مصدوم شدن ۱۳ نفر در پی وقوع دو حادثه رانندگی در محورهای استان خوزستان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، در پی وقوع دو سانحه رانندگی در جاده‌های استان خوزستان طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۳ نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

در یک مورد، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اهواز - رامهرمز که ساعت ۲۰:۴۹ شامگاه جمعه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گزارش شد، ۶ نفر شامل یک زن و پنج مرد مصدوم شدند.

مصدومان این حادثه توسط دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.

در سانحه‌ی دیگری در محور ایذه به پیان در پی برخورد دو دستگاه خودروی پراید و ساینا در منطقه امامزاده، هفت نفر شامل چهار مرد و سه زن مصدوم شدند که مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به بیمارستان شهدای ایذه انتقال یافتند.

 

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