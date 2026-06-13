نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی الیگودرز با ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی اداوی امروز شنبه در آیین کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی شهرستان الیگودرز اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد که از این میزان، ۱۳۰ میلیارد تومان به خرید تجهیزات و ۳۰ میلیارد تومان به عملیات اجرایی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب شهرستان برای بهره‌گیری از انرژی‌های پاک، افزود: الیگودرز به دلیل برخورداری از زاویه تابش مناسب خورشید و بیش از ۲۸۳ روز آفتابی در طول سال، ظرفیت مطلوبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد و ضروری است واحدهای صنعتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به سمت استفاده از انرژی خورشیدی حرکت کنند.

فرماندار ویژه الیگودرز تصریح کرد: بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی شهرستان که به دستور استاندار محترم تهیه و تدوین شده، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در همین راستا، نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در الیگودرز کلنگ‌زنی شد.

اداوی ادامه داد: پس از بهره‌برداری از این طرح، عملیات اجرایی فاز دوم آن با ظرفیت ۶ مگاوات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، اظهار داشت: تأمین انرژی یکی از نیازهای اساسی برای توسعه شهرستان به شمار می‌رود و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، بخش صنعت و کشاورزی ایفا کند.

حمیدرضا گودرزی افزود: توسعه زیرساخت‌های حوزه انرژی از مطالبات مهم مردم شهرستان الیگودرز است و امیدواریم با اجرای این‌گونه طرح‌ها، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق این هدف برداشته شود.

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