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معاون استاندار لرستان:

۹۵ درصد آسیب‌دیدگان جنگ رمضان در لرستان تسهیلات ودیعه مسکن گرفتند

۹۵ درصد آسیب‌دیدگان جنگ رمضان در لرستان تسهیلات ودیعه مسکن گرفتند
کد خبر : 1798190
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معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن به آسیبدیدگان ناشی از جنگ رمضان پرداخت شده است گفت: این مبلغ معادل ۹۵.۶۳ درصد از کل متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز شنبه بیست و سوم خرداد ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت ودیعه مسکن به افراد آسیب دیده از جنگ رمضان اظهار کرد: تاکنون ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن به آسیبدیدگان ناشی از جنگ رمضان پرداخت شده است. 

وی گفت: این مبلغ معادل ۹۵.۶۳ درصد از کل متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن است. 

به گفته معاون عمرانی استاندار لرستان از مجموع ۲۰۶ نفری که مشمول دریافت این کمک بوده‌اند، تاکنون ۱۹۷ نفر موفق به دریافت ودیعه مسکن شدهاند. 

مجیدی با اشاره به توزیع شهرستانی تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در خرم‌آباد ۶۶ مورد، بروجرد ۵۲ مورد، نورآباد ۱۰ مورد، سلسله ۲۲ مورد، پلدختر ۱۳ مورد، دورود ۲۶ مورد و کوهدشت ۱۳ مورد ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند. 

وی تأکید کرد: روند رسیدگی به پرونده باقیمانده متقاضیان واجد شرایط نیز بدون وقفه ادامه دارد.

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