فرونشست زمین یک هشدار جدی برای آینده توسعه گلستان است

به گزارش ایلنا از گلستان، معصومه آمیغ‌پی در نشست هم اندیشی بررسی گزارش وضعیت فرونشست زمین در گلستان گفت: فرونشست زمین یک هشدار جدی برای آینده توسعه استان گلستان است و مقابله مؤثر با آن، بدون اتکا به داده‌های دقیق، پایش مستمر و تصمیم‌گیری مبتنی بر نقشه‌های تخصصی امکان‌پذیر نیست.

وی اضافه کرد: سازمان نقشه‌برداری کشور آماده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و کارشناسی خود، در کنار دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد تا ضمن شناسایی پهنه‌های در معرض خطر، زمینه برای لحاظ شدن نقشه فرونشست در همه طرح‌های عمرانی، شهری، کشاورزی و زیربنایی فراهم شود. یقین داریم که با هم‌افزایی بین‌بخشی و توجه جدی به مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی بهره‌برداری، می‌توان از تشدید این پدیده جلوگیری کرد و مسیر توسعه‌ای ایمن‌تر و پایدارتر را برای استان رقم زد.

قدرت الله عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان در این نشست اظهار کرد: ما بر این باوریم که مقابله با پدیده فرونشست زمین نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است. این مهم از یک سو مستلزم بهره‌گیری از داده‌های دقیق نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی برای شناسایی کانون‌های پرخطر و پایش مستمر آن‌هاست و از سوی دیگر، ضرورت دارد تا در کلیه برنامه‌های توسعه‌ای استان، از طرح‌های جامع شهری و روستایی گرفته تا مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشاورزی، ملاحظات مربوط به فرونشست لحاظ شود.

وی ادامه داد: ما متعهد به هماهنگی و همکاری با تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هستیم تا با اجرای راهکارهای عملیاتی، از گسترش این پدیده زیان‌بار جلوگیری کرده و تاب‌آوری استان را در برابر مخاطرات طبیعی افزایش دهیم.

در این نشست، بر اهمیت شناسایی دقیق مناطق در معرض خطر فرونشست، پایش مستمر تغییرات و اتخاذ تدابیر کنترلی تأکید شد. شرکت‌کنندگان بر لزوم لحاظ کردن نقشه فرونشست در برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری، از جمله در طرح‌های توسعه شهری و فاضلاب، تأکید کردند. همچنین، مواردی چون ممانعت از گسترش مناطق کشاورزی در نواحی مستعد فرونشست، مدیریت بهینه منابع آب، اصلاح الگوی کشت و روش‌های آبیاری، و اجرای طرح‌های آبخیزداری به عنوان راهکارهای کلیدی برای کاهش اثرات این پدیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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