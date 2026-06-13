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پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۰۰۰ تن زردآلو از باغات قزوین

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۰۰۰ تن زردآلو از باغات قزوین
کد خبر : 1798166
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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: برداشت زردآلو و قیسی از ۴۲۵ هکتار از باغات استان قزوین آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱ هزار و ۱۰۰ تن محصول از این باغات برداشت شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش در تکمیل این خبر گفت: زردآلو و قیسی تولیدی استان علاوه بر تازه خوری، در صنایع فرآوری مانند تهیه مربا و همچنین به صورت میوه خشک به بازار عرضه می‌شود.

این مسئول ترویج و توسعه نهال‌های گواهی شده و اصلاح شده در تولید محصول درشت و با کیفیت و با قابلیت حمل و نقل مناسب جهت بازار رسانی آسان را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه کشت زردآلود عنوان کرد.

وی اضافه کرد: اجرای عملیات هرس، باردهی، مدیریت کف باغ شامل مبارزه با علف‌های هرز، شخم، تغذیه درختان و کنترل آفت و بیماری در زمان مناسب، نقش مهمی در بهبود کیفیت و کمیت محصول دارد.

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