جلوهگری خطنگارهها در دولتخانه صفوی؛
نمایشگاه آثار برگزیده خوشنویسی و نقاشیخط تا 28 خرداد ادامه دارد
نمایشگاه آثار منتخب بیستویکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره ملی نقاشیخط آیات تا 28 خردادماه همهروزه از ساعت 9 تا 17 میزبان علاقهمندان به هنرهای تجسمی است.
به گزارش ایلنا از قزوین، همزمان با برگزاری آیین اختتامیه بیستویکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره ملی نقاشیخط آیات، نمایشگاه آثار منتخب بیستویکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره ملی نقاشیخط آیات چند روزی است که در مجموعه تاریخی-فرهنگی دولتخانه صفوی قزوین گشایش یافته است.
در این نمایشگاه مجموعهای از آثار برگزیده و راهیافته به مرحله نهایی جشنواره در رشتههای نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث و نقاشیخط آیات در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
آثار ارائهشده در این نمایشگاه با بهرهگیری از مضامین رضوی، آیات قرآن کریم و مفاهیم دینی و معنوی، جلوهای از ظرفیتهای هنر ایرانیـاسلامی را به نمایش میگذارند و بیانگر خلاقیت و توانمندی هنرمندان برجسته کشور در عرصه خوشنویسی و نقاشیخط هستند.
گفتنی است، این نمایشگاه از ساعت 9 تا 17:00 همه روزه تا 28 خردادماه میزبان علاقه مندان خواهد بود و مخاطبان میتوانند با مراجعه به دولتخانه صفویه قزوین از نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط آیات بازدید کنند.
بیستویکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره ملی نقاشیخط آیات با مشارکت هنرمندانی از استانهای مختلف کشور و با هدف ترویج فرهنگ رضوی، تعمیق مفاهیم قرآنی و حمایت از هنرهای اصیل ایرانی و اسلامی برگزار شده است.