رهایی ۷ کارگر گرفتار در ارتفاعات دربند صحنه با عملیات موفق هلالاحمر
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از نجات هفت نفر گرفتار در محدوده آبشار و دره ارتفاعات دربند گروس شهرستان صحنه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، افشین یگانه در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات این حادثه پرداخت و اظهار کرد: در پی تماس تلفنی مردمی در شامگاه جمعه ۲۲ خردادماه با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه مبنی بر گرفتار شدن تعدادی از افراد در محدوده آبشار و دره ارتفاعات دربند گروس واقع در شهرستان صحنه، بلافاصله موضوع در دستور کار نیروهای امدادی قرار گرفت و تیم تخصصی امداد و نجات در کوهستان شعبه صحنه پس از انجام هماهنگیهای لازم به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص منطقه و گزارش دریافت شده، نیروهای امدادی در کوتاهترین زمان ممکن خود را به منطقه حادثه رساندند. نجاتگران پس از آغاز عملیات و پیمایش مسیرهای کوهستانی و سختگذر، موفق شدند به محل استقرار افراد گرفتار دسترسی پیدا کنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه ادامه داد: پس از ارزیابی وضعیت حادثهدیدگان و شرایط محیطی منطقه، تیم امداد و نجات اقدام به برپایی کارگاه فنی کرده و عملیات رهاسازی و انتقال افراد گرفتار را آغاز کرد. این عملیات با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات کوهستان و با رعایت کامل دستورالعملهای ایمنی انجام شد.
یگانه با اشاره به حساسیت عملیات گفت: نیروهای عملیاتی با بهرهگیری از توان فنی، تجهیزات تخصصی و تجربه میدانی خود موفق شدند هر هفت حادثهدیده را از موقعیت پرخطر خارج کرده و آنان را به منطقهای امن در پاییندست کوهستان منتقل کنند.
وی خاطرنشان کرد: عملیات نجات در ارتفاعات دربند گروس از ساعات پایانی شب آغاز شد و با وجود تاریکی هوا، دشواری مسیرهای دسترسی، شرایط خاص جغرافیایی منطقه و خطرات موجود در محدوده آبشار و دره، نجاتگران هلالاحمر با تلاش بیوقفه و حضور مستمر در صحنه حادثه توانستند این مأموریت را با موفقیت به پایان برسانند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش و آمادگی نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان تصریح کرد: عملیات امداد و نجات در مناطق کوهستانی نیازمند تخصص، آمادگی جسمانی، تجهیزات فنی و هماهنگی کامل میان نیروهای عملیاتی است که خوشبختانه در این حادثه نیز شاهد عملکرد مطلوب تیمهای امدادی بودیم و تمامی هفت حادثهدیده با اجرای موفق عملیات تخصصی کوهستان، به سلامت از منطقه خطر خارج شدند.
یگانه در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در طبیعتگردی و کوهنوردی اظهار کرد: شهروندان، طبیعتگردان و کوهنوردان باید پیش از حضور در مناطق کوهستانی، درهها و آبشارها نسبت به بررسی شرایط محیطی، وضعیت آبوهوا و مسیرهای دسترسی اقدام کنند و از همراه داشتن تجهیزات مناسب و ضروری اطمینان داشته باشند.
وی همچنین بر اطلاعرسانی مسیر حرکت به اعضای خانواده و نزدیکان تأکید کرد و گفت: حضور در مناطق پرخطر بهویژه در ساعات پایانی روز و شب میتواند احتمال بروز حوادث را افزایش دهد، از این رو رعایت اصول ایمنی و توجه به هشدارها و توصیههای امدادی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث مشابه داشته باشد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در پایان بار دیگر از تلاش نیروهای امدادی حاضر در این عملیات قدردانی کرد و گفت: آمادگی نیروهای امدادی برای پاسخگویی به حوادث و سوانح در سراسر استان به صورت شبانهروزی ادامه دارد و جمعیت هلالاحمر با تمام توان در خدمترسانی به مردم و حفظ جان شهروندان تلاش میکند.