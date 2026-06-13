به گزارش ایلنا، کریم مجرب اظهار داشت: فارس با ثبت رکوردهای جدید در توسعه صنعتی، احیای واحدهای راکد و اجرای طرح‌های پیشران اقتصادی، در زمره استان‌های پیشرو کشور قرار گرفته است.

وی افزود: در راستای سیاست‌های توسعه‌ای دولت چهاردهم و برنامه‌های اقتصادی استان، از مهرماه ۱۴۰۳ تا خردادماه ۱۴۰۵ تعداد ۹۹۴ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان صادر شده که با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۱۰ همت، زمینه اشتغال بیش از ۲۷ هزار نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۲ هزار و ۶۱۱ فقره جواز تأسیس صنعتی نیز با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۸۹ همت و ایجاد بیش از ۶۴ هزار فرصت شغلی صادر شده که نشان‌دهنده تداوم روند توسعه صنعتی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های اقتصادی استان است.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس همچنین اعلام کرد: تعداد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری استان از ۴ هزار و ۳۷۹ واحد به ۴ هزار و ۹۰۹ واحد رسیده که بیانگر رشد ۱۲ درصدی است.

به گفته وی، حجم سرمایه‌گذاری محقق‌شده در واحدهای صنعتی استان نیز با رشد ۴۲ درصدی از ۳۴۰ همت به بیش از ۴۸۴ همت افزایش یافته و اشتغال صنعتی استان با رشد ۲۷ درصدی از ۱۱۰ هزار نفر به بیش از ۱۴۰ هزار نفر رسیده است.

مجرب همچنین از احیای ۳۳ واحد صنعتی راکد خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: این واحدها با سرمایه‌گذاری ۳۹ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۶۹۳ نفر مجدداً به چرخه تولید بازگشته‌اند که نقش مهمی در تقویت تولید و حفظ اشتغال استان داشته است.

وی در پایان با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی و اجرای پروژه‌های پیشران در حوزه‌های فولاد، فروآلیاژ، تجهیزات صنعتی و صنایع سرامیکی تأکید کرد: استمرار این روند می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت تولید، توسعه صادرات و ارتقای جایگاه صنعتی استان فارس را بیش از پیش فراهم کند.

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