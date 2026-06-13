شناسایی و پلمب یک مرکز غیر مجاز لیزر در ساری

به گزارش ایلنا، آزاده ناظری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی بازدید میدانی کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، یک مرکز ارائه‌دهنده خدمات لیزر که به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوز در آرایشگاه زنانه فعالیت می‌کرد، مورد بازرسی قرار گرفت و به دلیل نداشتن پروانه فعالیت و صلاحیت حرفه‌ای، پلمب شد.

وی افزود: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر مخاطرات جدی فعالیت مراکز غیرمجاز برای سلامت فردی و عمومی جامعه، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت و همچنین تخلفات تعرفه‌ای، پزشکی و درمانی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه گزارش کنند.

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