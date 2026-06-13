به گزارش ایلنا، علیرضا مصلی نژاد گفت: باتوجه به شرایط بوجود آمده در کشور و تعطیلی آموزش حضوری و مجازی شدن مدارس، عملا سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان نیز تعطیل شد.

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش استان فارس گفت: باتوجه به اینکه بسیاری از خانواده قسط سوم و پایانی هزینه سرویس مربوط به ایاب و ذهاب دانش‌ آموزان بعد از عیدنوروز را پرداخت کرده بودند جلسه شورای ترافیک استان برای تعیین تکلیف این مساله برگزار شد.

مصلی نژاد گفت: با پیگیری های به عمل آمده و مصوبه این شورا مقرر شد این مبلغ به حساب خانواده ها برگشت داده شود.

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش استان فارس گفت: والدین دانش آموزان برای دریافت این مبلغ بایددر سامانه سفیرمهر دانش آموزی به آدرس https://safirmehr.shiraz.ir/ وارد شده و درقسمت حساب کاربری شماره شبای خود را ثبت کنند.

مصلی نژاد گفت: پیش بینی می شود:در این مرحله مبلغی بالغ بر ۶۰۰میلیارد ریال به حساب خانواده ها در شیراز بازگشت داده شود.

وی گفت: در سایر شهرستان های استان نیز براساس مصوبه شورای ترافیک هر شهر باید مبلغی به والدین بازگشت داده شود.