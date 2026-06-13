بازگشت ۶۰ میلیارد تومان قسط سوم هزینه سرویس مدارس به خانوادههای شیرازی
رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش استان فارس از بازگشت قسط سوم هزینه سرویس مدارس به حساب خانواده ها در شیراز به مبلغی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
به گزارش ایلنا، علیرضا مصلی نژاد گفت: باتوجه به شرایط بوجود آمده در کشور و تعطیلی آموزش حضوری و مجازی شدن مدارس، عملا سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان نیز تعطیل شد.
رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش استان فارس گفت: باتوجه به اینکه بسیاری از خانواده قسط سوم و پایانی هزینه سرویس مربوط به ایاب و ذهاب دانش آموزان بعد از عیدنوروز را پرداخت کرده بودند جلسه شورای ترافیک استان برای تعیین تکلیف این مساله برگزار شد.
مصلی نژاد گفت: با پیگیری های به عمل آمده و مصوبه این شورا مقرر شد این مبلغ به حساب خانواده ها برگشت داده شود.
رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش استان فارس گفت: والدین دانش آموزان برای دریافت این مبلغ بایددر سامانه سفیرمهر دانش آموزی به آدرس https://safirmehr.shiraz.ir/ وارد شده و درقسمت حساب کاربری شماره شبای خود را ثبت کنند.
مصلی نژاد گفت: پیش بینی می شود:در این مرحله مبلغی بالغ بر ۶۰۰میلیارد ریال به حساب خانواده ها در شیراز بازگشت داده شود.
وی گفت: در سایر شهرستان های استان نیز براساس مصوبه شورای ترافیک هر شهر باید مبلغی به والدین بازگشت داده شود.