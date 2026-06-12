یک کشته و 13 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در استان اردبیل

به گزارش ایلنا، روزبه مقدم افزود: در حادثه نخست، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری دنا با یک دستگاه موتورسیکلت در محور مواصلاتی اردبیل به ثمرین، به مرکز اورژانس استان اعلام شد. در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این حادثه رانندگی 6 مصدوم برجای گذاشته بود که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه پیش‌بیمارستانی از سوی تکنسین‌های اورژانس، توسط نیروهای امدادی استان اردبیل به مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اظهار داشت: در حادثه رانندگی دوم، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری سمند در محور مواصلاتی اردبیل به کوراییم، به مرکز اورژانس استان اعلام شد.

مقدم تصریح کرد: در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. متأسفانه در این حادثه رانندگی یک نفر بر اثر شدت آسیب‌های وارد شده در صحنه تصادف جان خود را از دست داد و 7 نفر دیگر نیز مصدوم شده بودند. مصدومان این حادثه به مراکز درمانی منطقه انتقال یافتند.

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