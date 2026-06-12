تصادف وانت مزدا و سمند در جاده کازرون_شیراز با یک فوتی و ۴ مصدوم
سرپرست جمعیت هلالاحمر کازرون گفت: تصادف وانت مزدا و سمند در جاده کازرون به شیراز، ۴ مصدوم و یک جانباخته برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، سعید دهقان گفت: ساعت ۲۱:۰۳ پنجشنبه ۲۱ خردادماه، گزارشی مبنیبر تصادف وانت مزدا و سمند در کیلومتر ۳۵ جاده کازرون_شیراز به هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر کازرون، با یک دستگاه خودرو نجات به محل اعزام شدند.
دهقان تصریح کرد: این حادثه ۳ مصدوم زن، یک مصدوم مرد و یک فوتی به همراه داشت؛ نجاتگران پس از رهاسازی پیکر فرد جانباخته را به عوامل انتظامی و همچنین مصدومان حادثه را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.